Ярош вийшов з моди: у Росії при обшуках у ексмера Єкатеринбурга знайшли 'візитку Смешка'

Ігор Смешко та Євген Ройзман / колаж УНІАН та Instagram

У країні-агресорі, Росії, силовики провели обшуки в квартирі колишнього градоначальника Єкатеринбурга Євгена Ройзмана, який виступав проти війни з Україною і оголошував про колективну провину в цьому росіян. У результаті там нібито знайшли візитки іноземних дипломатів і громадських діячів, а також екскерівника СБУ Ігоря Смешка, повідомляє місцевий портал Ura.ru

"У колекції ексмера Єкатеринбурга виявилися контакти директора польського музею ікон Міхала Богуцького, посла Швейцарії в Москві Христини Марті Ланг, естонського громадського діяча Мееліса Кубітса. Також знайшли контакти колишнього голови СБУ Ігоря Смешка", - процитувало агентство нібито слова свого джерела в середовищі силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "перлиною" нового фейкового сюжету про українських захисників стала так звана візитка Яроша.

На опублікованих кадрах - нібито місце базування українських підрозділів, де "випадково" виявилася візитка радника головнокомандувача ЗСУ, ек-лідера Правого сектора Дмитра Яроша.

"В цілому телеканал Звєзда знову знайшов "візитку Яроша". Дебіл. Довго друкували. Довго підкидали. Довго шукали", - написав вказав на цей фейк екснардеп Борислав Береза.

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