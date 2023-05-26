Яскравий спалах і потужний вибух: з'явилося нове відео удару по кораблю-шпигуну РФ

Корабель РФ Іван Хурс міг бути атакований в 140 км на північний схід від Босфору.

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Корабель РФ Іван Хурс атакували морські безпілотники / УНІАН, скріншот

З'явилися нові кадри, на яких зображений момент вибуху в результаті удару морського безпілотника по розвідувальному кораблю РФ Іван Хурс.

Нове відео з кадрами вибуху опублікувало видання "Українська правда". Кадри зроблені з відстані, проте на них вгадуються обриси Івана Хурса.

При цьому на відео зображений вибух, а також видно яскравий спалах у одного з бортів корабля-шпигуна РФ.

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Як уточнюють британські експерти з Naval News, Іван Хурс міг бути атакований в 140 км на північний схід від Босфору.

При цьому на опублікованих раніше кадрах видно як російський корабель атакував маневруючий безпілотник з кулемета — ймовірно 14,5 мм гармати, в результаті чого дрон вибухнув.

"Враховуючи потужність вибуху, можна припустити, що він був повністю споряджений вибухівкою", — пише Naval News.

Дивіться відео - удар по кораблю-шпигуну РФ Іван Хурс:

Удар по кораблю РФ Іван Хурс / скріншот

Нагадаємо, раніше, 24 травня російські ЗМІ заявили про ймовірну атаку на російський корабель "Іван Хурс".

Згодом було встановлено, що Кримський міст був тимчасово закритий протягом дня 24 травня у зв'язку з проведенням навчань у цьому районі. Українська сторона висловила припущення про можливий зв'язок цієї ситуації з нападом невідомих безпілотних апаратів на розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії.

Пізніше росЗМІ заявляли про ліквідацію трьох українських дронів, які атакували судно. За інформацією Міноборони РФ, всі катери противника нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 км на північний схід від протоки Босфор.

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