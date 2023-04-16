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Удари по мосту, кораблям і складам РФ: Чубаров назвав сценарій звільнення Криму

Олексій Тесля
16 квітня 2023, 15:50 оновлено 16 квітня, 15:58
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Визначальним фактором може стати використання ЗСУ високоточної зброї, вважає Рефат Чубаров.
Крим, ВСУ
ЗСУ готуються до звільнення Криму / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Звільнення Криму від російської окупації може проходити в кілька етапів, розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, дуже багато Росією підготовлено укріплень на півночі Криму.

"Це Красноперекопський, Джанкойський район. Цілі вузли таких укріплень. У експертів дуже різні думки, навіщо вони це роблять, тому що важко стверджувати, що входження ЗСУ в Україну буде виглядати фронтальним наступом, як це було в роки Другої світової війни", — зазначив він.

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За словами співрозмовника, визначальним фактором може стати використання ЗСУ високоточної зброї.

"Щоб російські війська втратили контроль над Кримом, є певні об'єкти: міст через Керченську протоку, військові кораблі Чорноморського флоту Росії, потужні склади боєприпасів. І відомо, де вони знаходяться, в тому числі поблизу Джанкоя. У минулому році один з таких складів був підірваний. Зрозуміло, що це перекриття суходільного коридору з окупованого Криму через частину Херсонської, Запорізької областей, які також зараз окуповані, на територію Росії", — додав Чубаров.

Звільнення Криму

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

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Рефат Чубаров деокупація Криму війна Росії та України
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