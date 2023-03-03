Вибухи та партизанські атаки у РФ: у Зеленського назвали причину

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував серію вибухів і бойових зіткнень, що відбулися на території РФ за останній час.
Він упевнений в тому, що це стало наслідком війни, розв'язаної Кремлем проти України. Про це представник ОП написав у своєму Twitter.
На його думку, події, що відбуваються в країні-агресорі, свідчать про втрату контролю всередині РФ.
"Вибухи на критичних об'єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, що атакують населені пункти – все це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів в Росії не причетна...", - підкреслив Подоляк.
Рейд РДК на Брянщині
Нагадаємо, раніше стало відомо про перестрілку в Брянській області. Повідомлялося, що в регіоні йдуть "бої" і "захоплення заручників".
У путінському ФСБ кажуть, нібито "50 озброєних людей з жовтими пов'язками". швидко розділилися на дві частини і пішли у напрямку до населених пунктів Любечани і Сушани. І там нібито йдуть жорсткі бої.
Пізніше в Telegram було опубліковано відео "Російського добровольчого корпусу", члени якого взяли відповідальність за всю операцію на себе. Вони заявили, що прийшли в Брянську область, "щоб показати співвітчизникам, що Надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".
Читайте більше:
- Група українських бійців загинула на кордоні з Брянською областю: що відомо
- Вибухи біля аеропорту: росЗМІ поскаржилися на атаку дронів під Брянськом
- "Бійтеся своїх партизанів" : в ОП і ГУР відкинули причетність України до " ДРГ " у Брянській області