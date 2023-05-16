Вибухом рознесло будівлю ФСБ: у Курській області поранено п'ятьох прикордонників РФ

Боєприпаси були скинуті на адміністративну будівлю ПУ УФСБ в селищі Глушково Курської області.

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У Курській області "бавовна" / Pixabay, скріншот

У Курській області РФ в результаті удару безпілотника отримали поранення п'ятеро російських прикордонників.

Дрон нібито атакував будівлю управління ФСБ в Курській області. Про це йдеться в повідомленні російських Telegram-каналів.

Атака сталася о 23 годині 15 травня. Боєприпаси були скинуті на адміністративну будівлю ПУ УФСБ в селищі Глушково Курської області, пише ASTRA.

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"У Глушківську ЦРЛ госпіталізовано 5 прикордонників", - уточнюється в матеріалі.

Відзначається, що у постраждалих російських прикордонників зафіксовані осколкові поранення в живіт, шию, обличчя і стегно.

За деякими даними, нібито з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси.

В країні-агресорі Росії 3 травня звинуватили Україну в "спробі завдати удару по резиденції Путіна і замаху на главу Росії".

У Мережі з'явилося відео, як невідомий безпілотник залетів на територію кремлівської резиденції Путіна і завдав по ній удару. Кремлівський рупор Пєсков уточнив, що глави РФ на той момент в будівлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув можливу причетність України до удару по Кремлю.

За словами чиновника, інцидент може вказувати на підготовку Москви до масштабного теракту або ж вказувати на активізацію роботи російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не атакував ні Кремль, ні Путіна. Як вважає Зеленський, звинувачення на адресу України - сигнал відсутності перемог РФ на полі бою і провалу плану, спрямованого на окупацію української держави.

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