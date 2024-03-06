РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалось збити

За даними Повітряних сил, росіяни в ніч на 6 березня випустили по України 42 дрони типу "Шахед" та 5 зенітних керованих ракет С-300.

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Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами С-300 / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У ніч на 6 березня російські окупанти завдали удару по Україні із застосуванням дронів-камікадзе. Всього ворог запустив 42 безпілотники типу "Шахед", більшість з яких було знищено Силами оборони України. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава – Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ – рф.", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах додали, що для відбиття повітряного нападу були задіяні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

відео дня

Наголошується, що у результаті бойових дій було збито 38 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 6 березня росіяни завдали удару дронами типу "Шахед" по Сумах. Сумська обласна військово-цивільна адміністрація зафіксувала три прильоти дронів-камікадзе у місті.

Уночі на 5 березня російські окупанти здійснили масштабний удар по Одеській області за допомогою дронів типу "Shahed-131/136". З 22 таких безпілотників було знищено 18.

Також, уночі на 25 лютого Росія здійснила ракетно-дроновий удар по території України. Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил оборони півдня, розповіла про деталі цієї атаки.

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