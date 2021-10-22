Зліт цін на газ у Європі і варіант з РФ: у Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами в Україні

На українців у 2022 році очікують річні тарифи на газ за оптимальною ціною - Вітренко / УНІАН

У Нафтогазі України очікують стабілізації ціни на газ у Європі до травня 2022 року. І вже тоді, коли встановлюватимуться ціни на наступний опалювальний сезон, населення отримає нові річні тарифи з прийнятною вартістю палива. Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко.

У інтерв'ю українській редакції DW він розповів про те, що до травня наступного року ціни на газ повинні нормалізуватися. І вже в нових умовах будуть встановлені нові річні тарифи для побутових споживачів, до яких включать прийнятну вартість палива.читайте такожВ України є план, як забезпечити себе газом: у Нафтогазі назвали вигідний для Києва сценарій

"Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, ми це будемо робити на прийнятному рівні для більшості українських споживачів", - зазначив Вітренко.

Також він підкреслив, що Україна не зацікавлена в закупівлі газу безпосередньо у Росії, а в перспективі Нафтогаз планує видобувати достатню кількість палива для того, щоб держава змогла повністю відмовитися від імпорту.

Тарифи на газ в Україні

Глава уряду Денис Шмигаль 14 вересня зробив заяву про те, що Україна видобуває приблизно 13 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Цей показник дозволяє утримати ціну на газ для населення на рівні 7,96 гривень за кубометр. Втім, вже в травні 2022 року вартість палива для побутових споживачів буде переглянута.

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Міністр Кабінетуміністрів Олег Немчінов казав, що наразі немає підстав для того, щоб ціна на газ в Україні для населення була підвищена. За його словами, тарифи на місцях формують органи місцевого самоврядування. При цьому суми в платіжках не повинні перевищувати цифри, зафіксовані в річних тарифах.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня сказав, що Нафтогаз, Кабмін і місцева влада в регіонах підписали меморандум, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду в Україні для населення не зростатимуть до кінця поточного року.