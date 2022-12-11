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"Путіна до квітня може не стати": Арестович пояснив, чому світові лідери "морозяться" від диктатора РФ

11 грудня 2022, 18:06
Весь світ уже давно зрозумів, що Путін програв. І тепер світлові лідери бояться з ним мати справу, щоб не нарватися на критику ще й у їхню сторону.
Владимир Путин, Алексей Арестович
Арестович заявив, що світові лідери не хочуть мати справу "з вбивцею дітей"/ Офіс президента України, скрін

Світові лідери не хочуть мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним, тому що вважають його невдахою. З цієї причини від зустрічі з диктатором РФ відмовився і прем'єрміністр Індії Нарендра Моді.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у коментарі українським журналістам. Він зазначає, що у світі не хочуть мати справу з "пацюком, який здихає".

"Весь світ давно зрозумів, що Путін програв. Вони не хочуть мати справу з пацюком, який здихає, чи зі "збитим льотчиком". Його найкращі друзі – індуси та китайці дали йому оцінку. Вони поставили на ньому хрест. Може провести ще 10 мобілізацій, але по-іншому не буде", – зазначає Арестович.

Він нагадав, що Путін став "невдахою року" за версією авторитетного американського видання Politico. Проте диктатор РФ, за словами радника голови ОП, насправді є "невдахою століття після Гітлера".

У той же час він припустив, що Путіна може не стати до квітня 2023 року.

"Його списали, навіщо з ним угоду укладати. Та й підписувати угоду з людиною, якої вже у квітні може фізично не існувати, нікому не потрібно. Ще і потім звинуватять, що ти підписав угоду з вбивцею дітей. Кому це потрібно?", – сказав Арестович.

Алексей Арестович
скрін

Нагадаємо, на Заході хвилюються, що російські неонацисти можуть готувати напад на країни НАТО. Таке занепокоєння було спричинене тим, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русіч", яке пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані щодо військової діяльності у Латвії, Литві та Естонії.

Раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін пояснив прихований зміст заяви Путіна про другу мобілізацію. Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, уже вичерпаний, але Путін заперечує підготовку другої хвилі, каже російський правозахисник. Але якщо Путін цього не зробить, через кілька місяців війна закінчиться.

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