"Терміново припинити бойові дії": у Зеленського заявили, що в РФ лишився єдиний спосіб зберегти обличчя

Єрмак засудив "корисних ідіотів" на Заході, які разом з країною-агресоркою РФ "простягають оливкову гілку".
У країни-агресорки Росії є єдиний спосіб зберегти своє обличчя у цей час – це термінове припинення бойових дій в Україні.
Окупанти на фронті відступають, а промисловість РФ не має достатньо ресурсів. Тому Кремль міг би використати свій останній шанс, щоб не допустити катастрофи всередині своєї країни. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в колонці для Washington Post.
"Російські війська відступають. Російській промисловості не вистачає ресурсів, економіка руйнується, і термінове припинення бойових дій є єдиним способом для Росії зберегти обличчя", – заявив Єрмак.
За його словами, Кремль з цією метою застосовує ядерний шантаж. При цьому на Заході ще є достатньо "корисних ідіотів", які продовжують "закликати до миру", замість того, щоб змушувати Росію зупинити війну.
"Цинічно Росія та її західні прихильники простягають оливкову гілку. Будь ласка, не обманюйте себе: агресор не може бути миротворцем", – наголосив голова ОП.
Він зазначив, що будь-яка угода повинна ґрунтуватися на повазі до права українців на самовизначення, непорушності суверенітету і цілісності кордонів України. Якщо ж це все проігнорувати, то безпека Європи завжди залежатиме від того, що диктуватимуть з Кремля.
Нагадаємо, російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін пояснив підступний задум Путіна з "воєнним станом" на окупованих територіях. Диктатор РФ під покровом такого рішення планує виселяти українців з тих територій в примусовому порядку, щоб "витрусити" звідти побільше нелояльного населення і заселити лояльне.
Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба відповів, чи готова Україна до можливого нападу з Білорусі. Путіну потрібне протистояння з Україною на півночі нашої держави, щоб відтягнути частину українських військ з півдня і сходу й послабити там контрнаступ. Україна зараз працює над запобіганням загрозі нападу з боку РБ, але при цьому готується до різноманітних сценаріїв розвитку подій.
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