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Україна не збирається здавати Бахмут, ЗСУ в місті добилися часткових успіхів - Данілов

Андрій Ганчук
11 травня 2023, 13:18 оновлено 11 травня, 13:24
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Сили оборони України продовжують працювати у Бахмуті, ЗСУ триматимуть позиції стільки часу, скільки військові вважатимуть за необхідне, сказав Олексій Данілов.
Данилов, Бахмут
Бійці ЗСУ трохи зрушили окупантів із захоплених ними позицій у Бахмуті - Данілов / Колаж Главред, фото: Главред, соцмережі

Бійцям Збройних сил України вдалося добитися часткового успіху в Бахмуті Донецької області і трохи зрушити російські окупаційні війська з їхніх позицій. Ніхто не збирається здавати місто, і українські сили оборони утримуватимуть там рубежі стільки часу, скільки військові вважатимуть за необхідне. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ вдалося добитися часткового успіху в Бахмуті і змістити окупантів із захоплених ними позицій.

"Вчорашня заява нашого генерала Сирського абсолютно відповідає дійсності, ми їх потроху просуваємо. Але майте на увазі, що 41 квадратний кілометр - це площа Бахмута - саме квадратний кілометр, а не просто 41 кілометр. Майте на увазі, що там є з чим працювати, є де працювати, і наші військові відпрацьовують всі ці питання. Є успіх частковий, також військові роблять заяви, тому що від багатьох факторів все це залежить", - пояснив ситуацію Данілов.

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Також він додав, що ЗСУ продовжать утримувати свої позиції в Бахмуті і будуть тримати рубежі стільки часу, скільки військові вважатимуть за потрібне.

"Ми Бахмут здавати не збираємося і будемо тримати стільки, скільки військові вважатимуть необхідними для тактичної і стратегічної мети, які мають військове і військово-політичне керівництво нашої країни", - підкреслив Олексій Данилов.

ЗСУ розгромили окупантів РФ у Бахмуті

Командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький 10 травня розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

У Deep State розповіли, що атаку ЗСУ підтримував танк. У російських загарбників було більше військової техніки, проте вони не змогли протистояти українцям.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

Дивіться відео, в якому Кочетков розповів, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута

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ЗСУ Бахмут Олексій Данілов війна Росії та України
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