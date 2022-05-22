ЗСУ ліквідовують білоруських найманців з-поміж російських ПВК - розвідка

Найманці з Білорусі беруть участь у війні у складі ПВК РФ / Фото УНІАН

Відразу в декількох містах Білорусі пройшли похорони найманців, які воювали в Україні у складі приватних військових компаній РФ.

Українська розвідка дізналася, що похорон білоруських військових пройшли відразу в декількох містах.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, хоч білоруські військові і не воюють офіційно на території України, деякі з них підписали контракти з російським ПВК і частина з них вже загинула.

Підкреслюється, що похорон білоруських найманців, які брали участь у війні проти України, пройшли в Осиповичах Могильовської області і в місті Мар'їна Гірка Мінської області.

У Мар'їній Гірці пройшли жалобні заходи щодо загиблого солдата-контрактника. В Осиповичах, де базується 51-а змішана артилерійська група, ховали відставного офіцера і колишнього солдата-контрактника.

Що відомо про білорусів серед окупантів РФ

Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводиться серйозна агітація або пропагандистські заходи.

Але відомо, що білоруські військові підписували контракти з російськими ПВК. Основний мотив для них - це гроші, обіцяні за участь у бойових діях на українській території.

Однак в українській розвідці зазначають, що після похорону і звісток про "зниклих безвісти" кількість бажаючих воювати на території України зменшилася.

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Нагадаємо, що на окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу Точка-У І дивізіон реактивної системи залпового вогню Смерч.

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