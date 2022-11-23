Чи вступить НАТО у війну в Україні: експерт поділився цікавим прогнозом

Петро Черник розповів, за яких умов НАТО вступить у війну в Україні / ua.depositphotos.com, УНІАН

Інцидент із падінням ракети на території Польщі безпосередньо зачепив блок НАТО. Однак це не є колосальним прецедентом, за якого країни Альянсу почнуть воювати із Росією.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник в коментарі 24 каналу. На його думку, у НАТО вирішальне рішення приймає США. Доки не буде очевидності нападу зі сторони Москви, Альянс у війну не вступить.

У цьому контексті Черник згадав слова експрем’єра Великої Британії Вінстона Черчилля, який так висловився про американців: "Вони обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі інші методи".

Він нагадав, що у Першу світову війну США вступили тільки тоді, коли німці потопили круїзний лайнер "Лузітанія". В Другу світову – коли Японія напала на Перл-Гарбор.

"Ми розуміємо, наскільки колосальними були ці прецеденти. Поки не з'явиться такого масштабу приводу зараз, НАТО у війну не вступить. Це жорстока правда", - вважає Черник.

Він наголосив, що Захід продовжить надавати Україні зброю. Також, за його словами, продовжиться фінансове донорство України.

"Союзники мертво "припаяні" до України, бо усвідомлюють: впаде Україна, до ворога прийде апетит – Польща і Прибалтика будуть наступні", - резюмував Черник.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. "Приліт" зафіксували по місцевій зерносушарці. В результаті загинули дві людини.

Президент США Джо Байден назвав "малоімовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Водночас у Польщі підтвердили, що на території країни дійсно впала ракета російського виробництва. Глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві для пояснень.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що на територію Польщі впала саме російська ракета. Він додав, що у нього навіть немає сумнівів з цього приводу. Зеленський зазначив, що Україна вимагає доказів, які підтвердять те, що саме ракета української ППО вдарила по Польщі.

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