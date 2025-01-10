'Не очікую нічого хорошого': експерт назвав небезпеку зустрічі Путіна та Трампа

Для Трампа головними є не інтереси України, а його власні інтереси, вважає Шамшур.

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Що можна чекати від перемовин Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Про що сказав Олег Шамшур:

Зустріч Трампа й Путіна пройде без участі України

Для Трампа головними є його власні інтереси, а не України

Якщо Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться особисто, це може мати серйозні наслідки для України, особливо якщо така зустріч пройде без участі української сторони. Про це заявив колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

"У тому, що ця зустріч буде без присутності України, я, на жаль, майже впевнений. І ризики дуже значні", — зазначив він в інтерв'ю Главреду.

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За словами експерта, Дональд Трамп дотримується концепції, згідно з якою "великим дозволено більше, ніж всім іншим". Ця позиція, яку Трамп демонстрував як під час своєї першої каденції, так і в ході виборчої кампанії, може створити загрозу досягнення домовленостей за рахунок України.

"Для Трампа головними є не інтереси України, а його власні інтереси, інтереси його політичного руху та його бачення ролі США у світі", — додав Шамшур.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Експерт також нагадав про попередні зустрічі Трампа з Путіним, коли американський лідер демонстрував прихильність до російського президента.

Одним із найбільш резонансних випадків стало висловлювання Трампа, що він більше довіряє Путіну, ніж американським спецслужбам, у питанні втручання Росії у вибори в США.

Як результат, ця ситуація підкреслює додаткові ризики, пов’язані з особистістю Трампа.

"Чесно кажучи, я не очікую нічого хорошого від такої зустрічі", — підсумував експерт.

Зустріч Путіна та Трампа - що відомо

Сьогодні Главред вже зазначав, що Трамп заявив про підготовку зустрічі з Путіним. Він підтвердив, що розмова обговорюється, однак поки що не назвав конкретної дати проведення переговорів.

На думку експерта Олега Шамшура, щоб схилити диктатора Путіна до миру, Трампу треба "прикінчити" російську економіку. Для цього, на його думку, потрібно ще більше посилити санкції і закрити всі лазівки, які існують.

Водночас , як йдеться у матеріалі Financial Times, ще перед перемовинами з Путіним, цілком ймовірно, що Трамп може скасувати рішення Байдена проти РФ. У Брюсселі з цього приводу зростає стурбованість.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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