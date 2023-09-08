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"Вирішили продовжувати війну": в ООН видали цинічну заяву про Україну

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2023, 18:16 оновлено 8 вересня, 18:21
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Генеральний секретар ООН заявив, що не вірить в те, що війна може закінчитися найближчим часом.
ЗСУ, Антоніу, Гутерріш
В ООН зробили дивну заяву про війну / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана сіра, Офіс президента

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив цинічну заяву про війну в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. В ООН заявили, що мирного вирішення війни в найближчому часі не буде мирного рішення. Таку заяву він зробив під час пресконференції.

Він дивно висловився не тільки про Росію, а й про Україну. Гутерріш заявив, що Україна також "прийняла рішення воювати". Попри те, що це Росія вторглася в Україну, а українські військові змушені захищати свої землі від ворога.

"Я не дуже вірю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо мирне рішення. Я вважаю, що дві сторони все ж вирішили продовжувати конфлікт. І, звичайно, треба віддати належне всім тим, хто з добрими намірами намагається зробити все можливе, щоб ця драматична ситуація знайшла своє завершення", - сказав Гутерріш.

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Війна в Україні

Вже три місяці триває контрнаступ ЗСУ. За цей час, за твердженням генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україні вдалося відвоювати нові позиції.

У розвідці США теж з натхненням оцінюють сили українських захисників. Американці вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони окупантів вже до кінця цього року.

Наприклад, 5 вересня Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ досягли тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона".

У відповідь на успіхи ЗСУ на півдні та сході російське командування формує новий "ударний кулак" в районі Куп'янська, а пропагандисти РФ називають ділянку "другим Бахмутом".

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війна в Україні ООН вторгнення Росії
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