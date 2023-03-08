"Всіх у військкомат": у Росії буйний психолог закликав жінок відправляти чоловіків на війну

Російський жіночий коуч і психолог Павло Раков на семінарі прямо почав пропонувати дамам здавати чоловіків у військкомати і відправляти на війну.

Нічого страшного, каже психолог, якщо чоловік повернеться з війни в труні / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У країні-агресорі, РФ, навіть всякого роду "інфоцигани" не гребують озвучувати тези кремлівської пропаганди. Наприклад, в черговий російській глибинці, в Пермі, якийсь коуч і психолог Павло Раков прямо закликав жінок на своєму семінарі здавати чоловіків у військкомати і відправляти на війну проти України.

"Всіх у військкомат, зрозуміло? Якщо він не хоче йти до військкомату, самі сходіть і скажіть: "Я знаю, де чоловік живе". Прямо так і скажіть. Адреса скажіть, куди він ходить, де працює. Зрозуміло? Він повинен бути чимось корисний суспільству і тоді він зможе потім чимось забезпечувати вас. Тому що це- головна функція. Просто у багатьох збій програми, забули. І тоді Батьківщина буде міцною. Тоді взагалі все буде чудово", - розповів він.

Але на цьому Раков не зупинився і заявив – мовляв, нічого страшного, якщо чоловік або коханий приїде з війни в Україні в труні. Адже в цьому випадку жінка отримає грошову компенсацію. Головне, зазначає коуч, витратити гроші не на розвагу, а на могилу для коханого.

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Характерно, що відвідувачки семінару відреагували на виступ Ракова бурхливими оплесками, які плавно переходили в овацію.

Нагадаємо, раніше в Росії в черзі на щеплення чоловік розкришив жінці щелепу. Він намагався обійти людей, щоб потрапити до лікаря, але йому перекрили шлях дві жінки.

У черзі стався конфлікт, який переріс у бійку. Одна жінка накинулася на винуватця конфлікту з кулаками. Через деякий час охороні вдалося заспокоїти конфлікт, але як виявилося, за час бійки постраждали дві жінки: одна отримала забої, а другий зламали щелепу.

До того в мережі з'явилося відео, як російські пенсіонери побудували тисняву через прострочені продукти з найближчого супермаркету. Інцидент стався в російській глибинці - місті Воронеж.

У ролику чітко видно, як жінка викочує візок. І на неї в момент накидається група пенсіонерів. Які тут же влаштовують бійку ліктями - щоб урвати собі шматки краще. Цікаво, що один з учасників, літній чоловік, потім спокійно забирає здобуте і складає в багажник припаркованого неподалік досить дорогого автомобіля ‒ "паркетника" корейського виробництва Kia.

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