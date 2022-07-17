"Росії, як побитій собаці доведеться йти": у РФ залякують родичів відмовників

Знищена техніка РФ в Україні / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські військові командири залякують родичів військовослужбовців РФ, які відмовляються брати участь у війні проти України.

Тимчасово виконуючий обов'язки командувача 41 армією РФ Олег Короткевич сказав під час зустрічі з сім'ями військовослужбовців 35 окремої мотострілецької бригади, що "дошки ганьби" з фото відмовників скоро будуть встановлювати в містах. Відповідний запис був опублікований в Мережі.

"Дошка ганьби є, але вона розташована в підрозділах, ми її в місті поки не розміщуємо. Але ми її обов'язково розмістимо, повірте. І кожна ганьба буде пізнавана в обличчя", - сказав він.

При цьому Короткевич також просував пропагандистські наративи про необхідність продовження війни з Україною.

"Чи може наш президент оголосити по телевізору: "Так, я прийняв рішення зупинити спеціальну військову операцію". Може? Звичайно може. Тільки що у нас вийде? Все, що зроблено, все даремно? Раз. І весь той, що залишився недобитий націоналізм, він за рік прийде до нас. Тому що нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти. Ми ж не можемо собі цього дозволити, як би важко нам не було", — сказав він.

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Дезертирство в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що в Росії зростає кількість військових, які відмовляються від участі у війні в Україні. Їхні імена вивішують на "дошках ганьби".

Зокрема, сотні російських солдатів з 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України.

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