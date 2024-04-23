Літак РФ скинув ракету X-59 на Бєлгородську область

Російський літак випадково скинув ракету X-59 на Бєлгородську область країни-агресорки Росії.
Інцидент трапився 19 квітня, повідомляють російські пабліки. Ракета приземлилася за 2 кілометри від села Красне. Вона впала у полі, і російські окупанти знищували її на місці.
Зазначається, нібито боєприпас зійшов "нештатно" на відстані 92 кілометрів від кордону з Україною. Загарбники знищували ракету в полі, де вона впала. Руйнувань і постраждалих внаслідок цього немає.
Це вже не вперше з російських літаків падають ракети та інші боєприпаси на територію РФ. Так, у березні та квітні цього року на території Росії або на окупованих територіях з повітряних суден окупантів впало понад 20 авіабомб.
Російська влада зазвичай приховує такі інциденти. У ті рідкісні моменти, коли влада РФ все ж визнає падіння боєприпасів на території Росії або окупованих територіях, вони це описують як "нештатний схід боєприпасів". Точна причина, чому стаються такі випадки, невідома.
Що відомо про ракету Х-59?
Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування, пише Вікіпедія.
Атаки по території Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що СБУ уразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Удар по станції був завданий за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу. Ураження цієї радіолокаційної станції допоможе нашим військам вести розвідку, запускати дрони і якісніше використовувати армійську авіацію на цій ділянці.
Також повідомлялося, що ГУР вдарило по заводу в Татарстані, на якому РФ робить ТУ-22М, з яких б'є по Україні. Безпілотники військової розвідки України вдарили по авіаційному заводу імені Горбунова в Казані, Татарстані – вибухи на об'єкті прогриміли вранці, 17 квітня.
20 квітня Росію вночі масовано атакували дрони – були вибухи і пожежі у 8 областях. Внаслідок атаки, зокрема, була пошкоджена енергетична інфраструктура країни-агресорки РФ.
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