Війська РФ поспішають з наступом на Україну, наприкінці весни буде пізно - командувач ЗС Литви

Окупант Росія спробує використати проміжок часу, поки Україна не отримала потрібну важку техніку від Заходу, вважає Вальдемарас Рупшис.

У Росії є можливості для забезпечення своїх військ військовою технікою - Рупшис / Колаж Міноборони РФ, Вікіпедія

Агресор Росія веде тотальну війну проти України, в якій основне значення мають матеріальне забезпечення і логістика. Окупанти намагаються скористатися моментом, поки Київ не отримав потрібних обсягів бронетехніки від Заходу, і піти в наступ. У Москві розуміють, що наприкінці весни наступати буде пізно. Про це заявив командувач збройними силами Литви, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В інтерв'ю Guildhall він розповів про те, що війна Росії проти України стала тотальною – в такій ситуації ключову роль відіграє матеріальне забезпечення і логістика. Російські окупанти готуються до наступу і можуть зупинитися тільки в тому випадку, якщо побачать, що українська держава готова його відбити.

"Адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися або змінити задум вони, можливо, можуть тільки за умови, якщо побачать, що Україна має достатню кількість, обладнання, амуніції, озброєння і підготовленого особового складу", - зазначив Рушпіс.

За його словами, якщо війна затягнеться, все залежатиме від ресурсів. У Москви є можливості забезпечити озброєннями своїх окупантів.

"Ми повинні мати на увазі, що у Росії є всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами – вони можуть воювати, у них також достатньо авіації", - зазначив воєначальник.

Також він додав, що передача Києву важкої бронетехніки зіграє важливу роль під час війни. Окупанти розуміють - якщо вони не підуть у наступ зараз, наприкінці весни буде пізно.

"Ми бачимо позитивні сигнали і з Лондона про важкі танки Challenger, і з Парижа. Росіяни розуміють, що якщо вони не здійснять наступ зараз, наприкінці весни буде пізно. Я вам скажу, що всередині НАТО, на рівні моїх колег тридцяти головнокомандувачів є єдина думка. Ваша війна - це наша війна, ми повинні підтримати Україну всіма доступними засобами", - підкреслив Вальдемарас Рупшис.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

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