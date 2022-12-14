Росія прогнозує вихід ЗСУ на кордони 1991 року і зміцнює свої кордони - Світан

Війська агресора РФ змушені будуть залишити захоплений Донецьк, якщо армія України піде звільняти Луганськ, вважає полковник запасу Роман Світан.

Росіяни проводять оборонні заходи в прикордонних з Україною областях / Колаж 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Telegram-канал Р. Старовойта

Росія укріплюється в прикордонних з Україною Бєлгородській, Курській і Брянській областях, оскільки Москва прогнозує вихід українських військ на кордони 1991 року. Якщо ЗСУ підуть на Луганськ, окупантам доведеться йти з Донецька, адже вони опиняться в напівоточенні. Тоді зміцнення будуватимуться і в Ростовській області. Лінія оборони Білгородщиною стане найміцнішим укріпленням після перемоги Києва у війні. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У чаті на Главреді він розповів про те, що росіяни зміцнюються в прикордонних з Україною областях через свої очікування, пов'язані зі звільненням українськими військами всіх своїх територій. Ймовірно, окупанти будуть зміцнюватися і в Ростовській області, адже в разі наступу ЗСУ на Луганськ вони будуть змушені залишити Донецьк.

"Росіяни прогнозують рух українських військ – деокупацію і вихід на кордони 1991 року, а тому вже починають здійснювати певні оборонні заходи, причому під егідою губернаторів областей. Такі роботи вже ведуться в Білгородській області, найімовірніше, будуть вони і в Курській, і в Брянській областях. Адже російські війська будуть змушені йти з Донбасу. Якщо ми підемо на Луганськ, їм доведеться йти і з Донецька, тому що донецьке угруповання буде опинятися в напівоточенні. І тоді вони почнуть створювати укріплення ще й у Ростовській області", - вважає Світан.

На думку експерта, найміцнішою стане лінія оборони, яку будують в Бєлгородській області. Вона проходитиме між Україною та Росією після перемоги Києва у війні та виходу українських військ на кордони 1991 року.

"Тому думаю, та лінія оборони, яку вже почав будувати білгородський губернатор, буде кондовою. Це лінія оборони, яка буде між Україною і Росією після нашої перемоги і виходу на кордони 1991 року. Така лінія оборони буде і з російського, і з українського боку", - підкреслив Роман Світан.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що глава Кремля Володимир Путін вже програв війну проти України по всіх напрямках.

Однак у Києва попереду ще багато боїв. На думку Міллі, з приходом зими ЗСУ та війська РФ отримають можливості для реалізації планів щодо проведення наступальних операцій.

В Інституті вивчення війни вважають, що США переглядають свої оцінки щодо готовності ЗСУ до зимового наступу. Як зазначають фахівці, у Вашингтоні вказують на готовність української армії до ведення ефективних бойових дій.

У Forbes прогнозують наступ ЗСУ в Запорізькій області. Журналісти вважають, що зима не завадить українським військам піти в атаку. Можливою метою Сил оборони України може бути звільнення більшої частини півдня і відтіснення російських загарбників до ділянки суші, яка з'єднує материк з окупованим Кримом.

Дивіться чат на Главреді з полковником запасу ЗСУ Романом Світаном

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