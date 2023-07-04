"Наша позиція ясна": Угорщина відкрито погрожує Україні

Міністр закордонних справ Угорщіни Петер Сійярто погрожує Україні подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу, якщо не виключать угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.
"Наша позиція зрозуміла: до тих пір, поки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не буде підтримувати будь-яке фінансування всередині ЄС для поставок озброєнь Україні", - сказав Сійярто під час брифінгу.
Він зазначив, що мова йде не тільки про 500 млн євро, які уряд країни вже заблокував, але і про пропозиції про допомогу Україні в майбутньому.
Глава МЗС Угорщини підкреслив, що доводи Києва на користь того, щоб банк був у цьому списку, і що сама фінансова організація стежить за тим, щоб її участь у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.
Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні
Напередодні скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".
Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня Угорська земля".
Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".
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