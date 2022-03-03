Лукашенко заявив, що Білорусь намагаються "заштовхати" на війну в Україні/ Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну нібито намагаються "заштовхати" на війну в Україні.

Він зазначив, що такою тактикою нібито намагаються "розібратися" з Росією і з Білоруссю разом. Про це він сказав на церемонії вручення державних нагород.

"Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україні спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів. А потім з вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика", – сказав Лукашенко.

Також він додав, що нібито опоненти багато брешуть. Проте він не уточнив, про яких саме противників йдеться.

"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть. Ми готові до цього. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, у цьому ви можете не сумніватися", – додав він.

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Раніше Лукашенко заявив про те, що його країна поки не бере участі у війні Росії проти України. Він зазначив, що Білорусь нібито прикриває свої кордони в напрямку агресії РФ вертольотами і кількома літаками. Але при цьому він натякнув на готовність брати участь у війні проти України і провести мобілізацію "за повним військовим часом".

Пізніше стало відомо, що ​білоруська військова колона, яка вже вишикувалася у селі Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині, відмовляється рухатися в бік України. Наразі йдеться про кілька сотень одиниць техніки, серед якої "Смерчі", танки, "Піони", БМП, БТР, бензовози та автомобілі з піхотою. Стало відомо, що командири військ "бігають по колоні та змушують виконувати наказ".

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