"Немає у РФ стільки ракет, скільки в українців бажання жити": ми повернемо усі свої території – Зеленський

Зеленский заявив, що Україна поверне усі свої території/ Офіс президента, Макс Левін

Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні, яке записав рано вранці 19 червня просто з купе потяга, підсумував свою поїздку на Південь України.

Він наголосив, що Україна не віддасть свої території. Відповідне відеозвернення було оприлюднене у соцмережах президента.

"Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським і безпечним… Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити", – зазначив глава Української держави.

Зеленський розповів, що у суботу, 18 червня, він відвідав Миколаївську та Одеську області. Під час поїздки на передові позиції глава держави поспілкувався з захисниками і захисницями України. Він запевнив, що вони не сумніваються у перемозі нашої держави над ворогом.

Також президент розповів, що руйнування на Півдні через російські атаки дуже великі.

"Багато житлових будинків зруйновано, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов'язково відновимо", – каже Зеленський.

Крім цього, президент обговорив на Півдні питання роботи аграрного сектору, безпеку наших портів і можливості для експорту української аграрної продукції. Він наголосив, що позиція України залишається незмінною.

"Щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи", – зазначив він.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна на цей момент вкрай і вкрай далека від того, щоб вийти на фінальний етап війни проти Росії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Новомосковському районі в суботу, 18 червня, росіяни здійснили ракетний удар по місцевій нафтобазі, у результаті якого загинуло 11 осіб.

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