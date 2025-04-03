"Захоплюємося Путіним": батько Маска розкрив ставлення своєї сім'ї до диктатора РФ

Еррол Маск вважає Путіна "прикладом сильного лідера".

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Батько Ілона Маска заявив, що вони із сином захоплюються Путіним / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com, BBC News

Що сказав Еррол Маск:

Путін говорить логічні речі

Важко не відчувати захоплення Путіним

Батько американського мільярдера і соратника президента США Ілона Маска Еррол Маск заявив, що він і його сім'я захоплюються російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву він зробив в інтерв'ю ВВС.

"Ви кажете, що час від часу ведете політичні дискусії з Ілоном. Він коли-небудь згадував російського президента? Він розповідав, що думає про Володимира Путіна?" - запитала в Еррола Маска журналістка. відео дня

"Як сім'я, ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови - він говорить логічні речі. Дуже важко не відчувати захоплення до пана Путіна", - заявив Еррол Маск.

За словами батька Маска, так думає не тільки він сам, а й його син.

"Ми всі однакові, ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика - не довіряйте цій людині - всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна", - сказав батько соратника Трампа.

Еррол Маск додав, що вважає Путіна "прикладом сильного лідера".

Журналістка також нагадала йому, що саме Путін розв'язав війну в Україні і це призвело до загибелі багатьох тисяч людей. Однак на це Маск-старший заперечив, що нібито тільки через довгий час люди дізнаються, хто почав війну.

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Хто такий Еррол Маск Еррол Маск народився 1946 року в Преторії в сім'ї Волтера Генрі Джеймса Маска і Кори Амелії Робінсон. Його батько був південноафриканським ветераном Другої світової війни. Маск працював пілотом, моряком, інженером-електриком, інженером-механіком, консультантом і забудовником, перш ніж піти на пенсію. Також він був співвласником смарагдового рудника на озері Танганьїка в Замбії. У 2018 році в інтерв'ю Business Insider Маск заявив, що після придбання смарагдового рудника "у нас було стільки грошей, що ми навіть не змогли закрити свій сейф".

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