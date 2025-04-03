"Захоплюємося Путіним": батько Маска розкрив ставлення своєї сім'ї до диктатора РФ

Що сказав Еррол Маск:
- Путін говорить логічні речі
- Важко не відчувати захоплення Путіним
Батько американського мільярдера і соратника президента США Ілона Маска Еррол Маск заявив, що він і його сім'я захоплюються російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву він зробив в інтерв'ю ВВС.
"Ви кажете, що час від часу ведете політичні дискусії з Ілоном. Він коли-небудь згадував російського президента? Він розповідав, що думає про Володимира Путіна?" - запитала в Еррола Маска журналістка.відео дня
"Як сім'я, ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови - він говорить логічні речі. Дуже важко не відчувати захоплення до пана Путіна", - заявив Еррол Маск.
За словами батька Маска, так думає не тільки він сам, а й його син.
"Ми всі однакові, ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика - не довіряйте цій людині - всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна", - сказав батько соратника Трампа.
Еррол Маск додав, що вважає Путіна "прикладом сильного лідера".
Журналістка також нагадала йому, що саме Путін розв'язав війну в Україні і це призвело до загибелі багатьох тисяч людей. Однак на це Маск-старший заперечив, що нібито тільки через довгий час люди дізнаються, хто почав війну.
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Хто такий Еррол Маск
Еррол Маск народився 1946 року в Преторії в сім'ї Волтера Генрі Джеймса Маска і Кори Амелії Робінсон. Його батько був південноафриканським ветераном Другої світової війни.
Маск працював пілотом, моряком, інженером-електриком, інженером-механіком, консультантом і забудовником, перш ніж піти на пенсію.
Також він був співвласником смарагдового рудника на озері Танганьїка в Замбії.
У 2018 році в інтерв'ю Business Insider Маск заявив, що після придбання смарагдового рудника "у нас було стільки грошей, що ми навіть не змогли закрити свій сейф".
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