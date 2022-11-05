У Єкатеринбурзі партизани підпалили цистерни з паливом, призначені для окупантів РФ

Пожежа в Єкатеринбурзі / t.me/VDlegionoffreedom

В російський Єкатеринбурзі активісти Всенародного руху Легіону "Свобода Росії" підпалили залізничний склад з пальним, яке призначалося для постачання путінським військам, які здійснюють військові злочини в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Легіону Свобода Росії в Telegram.

При цьому активісти опублікували фото і відео диверсії в тилу путінських окупантів. Відзначається, що фаєршоу влаштували в ніч на 5 листопада, близько 3:00.

"Ця акція здійснена в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке бореться зараз на полі бою зі злочинцями Путіна", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Легіон "Свобода Росії" також звернувся до мобілізованих солдатів РФ.

"У вас теж є можливість протистояти військовим злочинам в Україні шляхом вливання в ряди ВДЛ або безпосереднього переходу на бік Легіону. Боротьба за свободу Росії є обов'язком кожного громадянина РФ, який хоче відновити мир в Україні і нормальне життя в Росії", — додали активісти.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ в результаті вибухів сталися кілька сильних пожеж в населеному пункті Шебекіно. У місті в результаті попадання снарядів майже 15 тисяч осіб були відключені від електроенергії.

Новий потужні вибухи поблизу Бєлгорода прогриміли 30 жовтня. Відразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також в мережі повідомляли про пожежу, було видно великий стовп диму.

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