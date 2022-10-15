У Бєлгороді нові "прильоти": сталася велика пожежа на нафтобазі

Один зі снарядів влучив у нафтобазу, поскаржився губернатор Бєлгородської області.
У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ сталася велика пожежа на одній з нафтових баз.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про попадання снаряда в нафтобазу. Повідомлення він розмістив в Telegram
"У нас знову обстріл. Один зі снарядів влучив у нафтобазу на території Бєлгородського району. МНС вже бореться з вогнем", - написав Гладков.
Як відомо, з території Бєлгородської області окупанти постійно обстрілюють мирні міста України, зокрема - Харків.
Нерідко, несправні ракети РФ вибухають ще в повітрі і падають на територію РФ, викликаючи вибухи і пожежі.
Нагадаємо, раніше в російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування.
Очевидці викладають в мережу фото і відео. На кадрах зафіксовані наслідки "бавівни".
Зазначимо, що в результаті постраждав як мінімум один багатоповерховий будинок.
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