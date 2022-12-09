"Вірити нікому не можна": Путін назвав ім'я єдиної людини, яка говорить "правду"

Російський диктатор Володимир Путін сміється навіть зі своїх же військових. Він намагається довести, що всі навколо брешуть і "вірити нікому не можна", навіть військовим. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту ЄАЕС в Бішкеку. Відео вже розлетілося в Мережі.
Журналістка поставила Путіну питання, яке стосувалося поганого забезпечення російської армії і проблем з їх екіпіровкою. Дівчина зазначила, що окупанти просять обмундирування та медикаментів.
Також вона вирішила уточнити, кому можна вірити - звітам Міноборони РФ або словами російських військових, які воюють проти України.
"Вірити нікому не можна. Тільки мені можна", - сказав Путін.
Таким чином Путін вирішив цинічно пожартувати, давши зрозуміти, що слова російських солдатів нічого не значать.
Нагадаємо, під час цієї пресконференції Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язану проти України. На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.
Раніше Путін зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому "відклав" це злочинне рішення. Він сказав, нібито "сподівався на Мінські домовленості", але його "обманули".
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