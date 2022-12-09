"Вірити нікому не можна": Путін назвав ім'я єдиної людини, яка говорить "правду"

Путін цинічно поставив під сумнів слова російських солдатів, які воюють проти України.

Путін заявив, що крім нього нікому не можна вірити / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін сміється навіть зі своїх же військових. Він намагається довести, що всі навколо брешуть і "вірити нікому не можна", навіть військовим. Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту ЄАЕС в Бішкеку. Відео вже розлетілося в Мережі.

Журналістка поставила Путіну питання, яке стосувалося поганого забезпечення російської армії і проблем з їх екіпіровкою. Дівчина зазначила, що окупанти просять обмундирування та медикаментів.

Також вона вирішила уточнити, кому можна вірити - звітам Міноборони РФ або словами російських військових, які воюють проти України.

"Вірити нікому не можна. Тільки мені можна", - сказав Путін.

Таким чином Путін вирішив цинічно пожартувати, давши зрозуміти, що слова російських солдатів нічого не значать.

Путін заявив, що крім нього нікому не можна вірити / скріншот

Нагадаємо, під час цієї пресконференції Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язану проти України. На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.

Раніше Путін зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому "відклав" це злочинне рішення. Він сказав, нібито "сподівався на Мінські домовленості", але його "обманули".

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