"Немає живого місця": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті

Глава держави повідомив, що Бахмут через обстріли окупантів уже практично перетворився у випалені руїни.

Зеленський заявив про складну ситуацію на фронті/ Офіс президента України, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

На ключових напрямках фронту на Донбасі ситуація залишається дуже важкою. У деяких районах через інтенсивні бої фактично не залишилося живого місця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в п’ятницю, 9 грудня. За словами президента, через обстріли окупантів місто Бахмут уже практично перетворилося на руїни.

Глава держави назвав напрямки, на яких ситуація залишається найважчою.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про нову тактику окупантів під Бахмутом. Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині та кидають туди велику кількість живої сили окупантів. Вони штурмують позиції ЗСУ окремими підрозділами та невеликими групами. Однак у ворога нічого не виходить і окупанти несуть величезні втрати.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у Бахмут. Окупація Бахмута не матиме для РФ жодного стратегічного значення. Проте захоплення міста важливе загарбникам у символічно-психологічному сенсі.

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