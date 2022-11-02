УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Позитивний настрій": росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синів

2 листопада 2022, 10:37

Жінка з російської глибинки радісно поговорила з журналістами – вона гордиться, що синів мобілізували.

Российские военные, мобилизация в РФ
Росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синів/ ua.depositphotos.com, скрін

Росіянка з міста Набережні Човни (Республіка Татарстан, РФ) радісно розповіла на камеру, що проводжає на війну проти України двох синів. Їх забирають воювати у межах оголошеної Путіним "часткової" мобілізації.

Прихильниця Кремля не бачить нічого поганого у тому, що у неї забирають одразу двох нащадків. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Коли представники одного з російських ЗМІ запитали у росіянки про її настрій у цей момент, вона без роздумів відповіла, що настрій у неї позитивний. При цьому жінка говорила з журналістами радісно і з широкою усмішкою.

Росіянка розповіла представникам медіа, що проводжає на війну двох синів. На питання, з яким настроєм вона це робить, жінка відповіла: "Позитив! Чекаю!".

При цьому вона додала, що відчуває гордість за обох своїх нащадків, які ідуть воювати.

Россиянка, мобилизация в РФ
скрін

Раніше повідомлялося, що "часткова мобілізація" у РФ завершилася. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним. На війну в Україну вже відправили 82 тисячі "частково мобілізованих".

Нагадаємо, на війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила.

Читайте також:

мобілізація новини Росії війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:08

Шойгу влаштував істерику: після нападу на Україну "побачив" біля кордонів РФ збільшення військ НАТО

13:00

РФ може вдарити по Україні іранськими балістичними ракетами, захисту від них немає - ЗСУВідео

13:00

Гороскоп на завтра 3 листопада 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

12:58

"Ми не очікували": Зеленський назвав найбільшу помилку України за понад 30 років незалежності

12:56

Росія дала задню: робота "зернового коридору" відновиться вже сьогодні

Реклама
12:39

"Путін не може дозволити собі програти війну": британський полковник спрогнозував дії КремляВідео

12:34

Виростуть великі та соковиті овочі: як і коли садити моркву і буряк під зиму 2022

12:33

У руках – петля, на голові – ковпак ката: в Одесі "прикрасили" пам'ятник імператриці Катерині ІІФотоВідео

12:12

План Путіна провалився, ЗСУ звільняють території: Гозман розповів, коли посипляться війська РФВідео

12:11

1+1 та Алан Бадоєв презентували трейлер кінострічки "Довга доба" на італійському кіноринкуВідео

12:11

Фінансові проблеми, конфлікти і відсутність енергії: астролог назвав неприємний період для знаків зодіакуВідео

11:56

В одних довго немає світла, в інших постійно є: в Укренерго пояснили "несправедливість" з відключеннямиВідео

11:46

"Розповісти цю історію - як відкрити скриню Пандори": Приходько зізналася, чи домагався її МеладзеВідео

11:39

У 3 областях України ввели обмеження на споживання електроенергії - УкренергоВідео

11:29

Смачно, легко і просто: як правильно зберігати сосиски в морозилціВідео

11:15

Вірив, що "його справа правильна": ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

11:05

У вагоні лишилися діти: в Польщі відчайдушна українка 3 кілометри бігла за потягом

11:03

Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ з Кіровської області

10:37

"Позитивний настрій": росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синівВідео

10:36

В Україні розпочалися погодинні відключення світла: де знайти графікиВідео

Реклама
10:29

Гороскоп на листопад 2022: названо 4 невдахи місяцяВідео

10:18

Китай заявив про "тверду підтримку" режиму Путіна: Гозман назвав небезпечний сценарійВідео

10:08

Кіркоров влаштував дикий скандал в Росії і втік з МосквиВідео

09:42

Війська РФ готуються до "оборони" і чекають на наступ ЗСУ на захоплений Херсон - ISW

09:27

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

09:25

Як встановити роутер в квартирі, щоб не було проблем з Інтернетом

09:19

"Зерновий коридор" відновить свою роботу і без згоди Росії: в ООН назвали дату

09:03

"Путін чекає зими": феєричний ждун століттяПогляд

08:48

У РФ - новий командувач угрупованням військ Центр: ним став "кат", який зруйнував Маріуполь

08:34

Гороскоп на сьогодні, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

08:00

"Росія починає розповзатися як мокрий папір": Арестович розповів про 8 різних армій в РФВідео

08:00

Росії загрожує розпад та громадянська війна, наступник Путіна виведе війська з України – ГозманВідео

07:17

У Путіна - провали у пам'яті: ЗМІ повідомили про погіршення здоров'я російського диктатораВідео

06:33

Окупанти обстріляли баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналіВідео

06:20

Поясніть двійнику Путіна, що він мудак і підставив свій оригіналПогляд

04:14

"Бідне підвіконня": Волочкова показала добірку своїх кращих шпагатів

03:20

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

03:13

Дантесу пощастило: Даша Кацуріна показала, як виглядає в леопардовому купальнику

02:43

Навіщо розставляти вдома активоване вугілля: хитрість від досвідчених господинь

02:00

"Вибачте, мене зв'язали": Ірина Шейк зігнулася в неймовірній позі в нижній білизні

Реклама
01:33

Путін відтягнув крах свого режиму на 42 дні: експерт оцінив план Кремля у війні з Україною

00:51

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

00:46

Максимальне скорочення споживання: новий графік відключень електрики в КиєвіВідео

00:15

РФ спустила на обстріл України понад 2,3 млн російських пенсій - ЗеленськийВідео

00:03

Чим можна замінити харчові дріжджі: секрети досвідчених господинь

01 листопада, вівторок
23:40

У РФ нова тактика: генерал Забродський розповів, з яких напрямків можуть наступати окупантиВідео

23:07

Прикмети на 3 листопада: які 5 речей не можна робити в цей день, щоб не залучити біди бумерангомВідео

22:58

Як правильно ненавидіти росіян і не збожеволітиПогляд

22:40

Іраклі Макацарія показав ніжні поцілунки зі своєю 20-річною дружиною

22:23

Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти