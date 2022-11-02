"Позитивний настрій": росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синів

Росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синів/ ua.depositphotos.com, скрін

Росіянка з міста Набережні Човни (Республіка Татарстан, РФ) радісно розповіла на камеру, що проводжає на війну проти України двох синів. Їх забирають воювати у межах оголошеної Путіним "часткової" мобілізації.

Прихильниця Кремля не бачить нічого поганого у тому, що у неї забирають одразу двох нащадків. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Коли представники одного з російських ЗМІ запитали у росіянки про її настрій у цей момент, вона без роздумів відповіла, що настрій у неї позитивний. При цьому жінка говорила з журналістами радісно і з широкою усмішкою.

Росіянка розповіла представникам медіа, що проводжає на війну двох синів. На питання, з яким настроєм вона це робить, жінка відповіла: "Позитив! Чекаю!".

При цьому вона додала, що відчуває гордість за обох своїх нащадків, які ідуть воювати.

скрін

Раніше повідомлялося, що "часткова мобілізація" у РФ завершилася. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним. На війну в Україну вже відправили 82 тисячі "частково мобілізованих".

Нагадаємо, на війні проти України загинув російський окупант Ілля Корольов з міста Полевський Свердловської області РФ. 29-річного загарбника поховали у його місті 26 жовтня. Дружина загиблого зізналася, що чоловік не хотів іти на війну, але вона сама його змусила.

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