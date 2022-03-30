Летальну зброю для України збиратимуть по всьому світу - Великобританія скликає конференцію

Летальну зброю для України збиратимуть по всьому світу / Посольство США в Україні

У четвер, 31 Березня, Великобританія проведе конференцію, щоб залучити більше летальної зброї для України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії. Там зазначили, що конференцію скликає Міністр оборони Бен Уоллес, пише The Economic Times.

"Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не доб'ється успіху у своїй незаконній окупації і вторгненні в суверенну країну", - заявив він під час візиту до Норвегії.

Раніше прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, щоб країна-окупантка повністю змінила курс.

читайте такожДайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - ПодолякНагадаємо, Подоляк заявив, що дата наступного раунду переговорів Росії та України стане відомою після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Читайте також: