'Вбиті горем': Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі

Президент США заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист, а Нетаньягу сказав, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".
Джо Байден пообіцяв прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю, повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, пише The Time of Israel.
"Сполучені Штати однозначно засуджують цей жахливий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАСУ з Гази, і я чітко дав зрозуміти прем'єр-міністру Нетаньягу, що ми готові запропонувати всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю", - наголосив Байден.відео дня
Байден також заявив, що він із своєю дружиною, першою леді США, молиться за усі сім'ї, які постраждали.
"Ми вбиті горем через трагічно обірвані життя й сподіваємося на швидке одужання всіх поранених", - додав він.
Байден також зауважив, що його адміністрація уважно стежить за цією ситуацією, і він залишатиметься в тісному контакті з Нетаньягу. Слід зазначити, що зазвичай президент США рідко працює в Білому домі у вихідний, але події на Близькому Сході видались США настільки серйозними, що потребують реакції.
Нагадаємо, що Ізраїль заявив про початок війни - ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів. Як стверджують в керівництві ХАМАС, бойовики почали операцію проти Ізраїлю.
Стали відомі всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війни. Після ранкової атаки ХАМАС на територію Ізраїлю сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони. Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту.
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