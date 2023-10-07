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"Вбиті горем": Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі

Юлія Куришко
7 жовтня 2023, 19:59 оновлено 7 жовтня, 20:38
Адміністрація Байдена уважно стежить за цією ситуацією, і він залишатиметься в тісному контакті з Нетаньягу.
'Вбиті горем': Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі
Байден відреагував на події в Ізраїлі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Президент США заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист, а Нетаньягу сказав, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".

Джо Байден пообіцяв прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю, повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, пише The Time of Israel.

"Сполучені Штати однозначно засуджують цей жахливий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАСУ з Гази, і я чітко дав зрозуміти прем'єр-міністру Нетаньягу, що ми готові запропонувати всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю", - наголосив Байден.

відео дня

Байден також заявив, що він із своєю дружиною, першою леді США, молиться за усі сім'ї, які постраждали.

"Ми вбиті горем через трагічно обірвані життя й сподіваємося на швидке одужання всіх поранених", - додав він.

Байден також зауважив, що його адміністрація уважно стежить за цією ситуацією, і він залишатиметься в тісному контакті з Нетаньягу. Слід зазначити, що зазвичай президент США рідко працює в Білому домі у вихідний, але події на Близькому Сході видались США настільки серйозними, що потребують реакції.

Нагадаємо, що Ізраїль заявив про початок війни - ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів. Як стверджують в керівництві ХАМАС, бойовики почали операцію проти Ізраїлю.

Стали відомі всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війни. Після ранкової атаки ХАМАС на територію Ізраїлю сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони. Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту.

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