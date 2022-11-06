'Росіяни – великий народ': Папа Римський вибухнув скандальною заявою на підтримку РФ

Папа Римський вибухнув скандальною заявою на підтримку РФ/ Reuters

Папа Римський Франциск зробив нову скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Він наголосив, що росіяни нібито не здатні на жорстокість, і висловив до них "глибоку пошану".

Про це він заявив журналістам під час повернення з Бахрейну, пише Vatikan News. Понтифік зазначив, що він вражений тією жорстокістю, якої зазнає "багатостраждальна Україна". Але в той же час він сказав, нібито російському народу вона непритаманна.

Він вважає, нібито таку сильну жорстокість до України та українців проявляють солдати і найманці, а не прості росіяни.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… Бо російський народ – це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", – сказав Папа Римський Франциск.

При цьому понтифік зазначив, що він небайдужий до української літургії. Тому, за його словами, він "опинився між двома народами, до яких має прихильність".

Нагадаємо, на тлі ядерного шантажу президента Росії Володимира Путіна, Папа Римський зробив тривожну заяву про те, що "третя світова" вже нібито почалася. За словами понтифіка, помилково думати, що зараз триває війна лише між Росією і Україною.

Раніше Папа Римський Франциск попросив президента Росії Володимира Путіна припинити насильство і смерті в Україні. Він побоюється, що війна Москви проти Києва може призвести до ядерного конфлікту. Також він попросив президента Володимира Зеленського бути відкритим до будь-яких "серйозних мирних пропозицій".

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