Вагнерівці-зеки відмовилися воювати в Україні: тепер їх шукають по всій Ростовській області

Чоловіки нібито погодилися підписати контракт з ПВК Пригожина, але воювати не захотіли.

Вагнерівці-зеки відмовилися воювати в Україні / 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, СБУ

Шість озброєних зеків, насильно завербовані у ЧВК "Вагнер", втекли з тренувального табору в Луганській області.

Російські пропагандисти пишуть, що ув'язнених привезли фактично на передову кілька днів тому. Чоловіки нібито погодилися підписати контракт з ПВК Пригожина.

Однак після підписання "документів" вони схопили зброю і втекли подалі від смерті.

"У групі ув'язнених знаходяться три громадянина Узбекистану, один з Росії, інший з Білорусі, а також громадянин Киргизстану. Швидше за все, всі вони засуджені за статтею 228 КК Росії - зберігання наркотиків", - пишуть пропагандисти.

Відзначається, що зеки можуть вже перебувати в Росії. Їх оголосили в розшук в Ростовській області.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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