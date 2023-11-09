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У Південній Кореї величезний робот вбив чоловіка

Єлизавета Бельмас
9 листопада 2023, 17:36
У Південній Кореї під час огляду робота загинув співробітник однієї з компаній.
У Південній Кореї величезний робот вбив чоловіка
У Південній Кореї величезний робот убив чоловіка / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels

У Південній Кореї робот насмерть розчавив чоловіка. Причиною стала нездатність робота відрізнити людину від коробок з їжею, з якими він зазвичай працює. Про це повідомили в редакції BBC.

Повідомляється, що подія сталася в момент огляду робота співробітником компанії з робототехніки. Він перевіряв справність датчиків перед випробувальним запуском на заводі.

Рука машини схопила чоловіка, прийнявши його за коробку, і сильно притиснула до конвеєрної стрічки. Незважаючи на те, що чоловіка госпіталізували, він, на жаль, помер у лікарні.

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За словами південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, робота даного робота полягає в підйомі коробок з перцем і перенесенні їх на піддони. Спочатку випробувальний запуск цієї машини був запланований на 6 листопада, проте саме через проблеми з датчиком його довелося перенести.

Нагадаємо, 73-річна Івана Трамп стала жертвою нещасного випадку - вона впала зі сходів у своїй нью-йоркській квартирі і отримала безліч травм. Однак ймовірні причини падіння, а також результати токсикологічної експертизи так і не були опубліковані.

Крім іншого мама Кузьми Скрябіна відхиляла нещасний випадок, як причину смерті свого сина. Жінка була переконана, що сина вбили ті, на кого артист "лив холодну воду, щоб привести до тями".

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Південна Корея робот цікаві новини
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