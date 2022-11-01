Затоптали на смерть: у тисняві в Сеулі загинув відомий південнокорейський k-pop-співак

У тисняві в Сеулі загинув Лі Джихан / instagram.com/lee_ji_han_fansclub

У суботу, 29 жовтня в столиці Південної Кореї, місті Сеул під час святкування Хеллоуїна сталася тиснява, в результаті якої загинуло понад 150 осіб. Святкування Хеллоуїна на головній тусовочній вулиці Ітхевон було першим масовим заходом з початку локдауну через епідемію коронавірусу.

Правоохоронці та медики не змогли впоратися з величезним напливом людей. Через тисняву ті, що святкували, гинули прямо на вулиці - когось затоптали на смерть, у когось зупинилося серце, хтось помер від задухи.

Серед загиблих виявився відомий південнокорейський співак і актор (дорама Сьогодні був ще один день Намхена) Лі Джихан. Йому було 24 роки. Його смерть підтвердили агентства, які представляли інтереси артиста - 935 Entertainment та 9ato Entertainment. Про це розповідає Billboard.

"Актор Лі Джихан був доброзичливим і добрим другом для всіх. Нескінченно яскравий актор, який завжди посміхався. Неможливо повірити, що ми більше не побачимо цю посмішку", - пишуть представники Лі Джихана в Twitter.

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