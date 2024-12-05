У Південній Кореї є недовіра до Трампа: чи може він вплинути на політику країни

Колись Трамп намагався домовитися з Кім Чен Ином, що той не проводитиме ядерних випробувань.

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У Південній Кореї є недовіра до Трампа / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

У Південній Кореї є недовіра до Трампа

Кім запровадив жорстку політику відносин із Південною Кореєю

Зараз Південна Корея для Кім Чен Ина є ворогом

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припустив, наскільки Трамп зможе впливати на ситуацію як усередині Південної Кореї, так і на її зовнішню політику, зокрема щодо України.

За його словами, у Південній Кореї є недовіра до Трампа, особливо вона пов'язана з першими переговорами з Північною Кореєю, які Трамп вів президентом.

"Тоді Трамп мислив величезними категоріями. Він намагався домовитися з Кім Чен Ином, що той не проводитиме ядерних випробувань і не реалізовуватиме свою ракетну програму зі створення міжконтинентальних балістичних ракет. Кім виконав свої зобов'язання. Але в документах переговорного процесу нічого не говорилося про ракети середньої дальності. І тоді виник дефіцит безпеки для Південної Кореї та Японії", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Експерт підкреслив, що ситуація зараз значно відрізняється від того, що було на початку 2000-х або у середині 2010-х, коли Південна Корея пропонувала політику "сонячного тепла".

Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду про ситуацію у Південній Кореї:

"Тоді вдавалося знайти точки взаєморозуміння, навіть інтенсифікувати певні процеси: тоді говорили про можливість створення транскорейської залізниці, яка з'єднає Південну та Північну Корею, та газопровід, який йтиме аж із Росії до Південної Кореї. Але це залишилося лише розмовами. Тому що щойно змінилася кон'юнктура, Кім запровадив жорстку політику відносин із Південною Кореєю, а нещодавно взагалі оголосив її ворогом номер один", - каже Кулик.

Він додав, що за великим рахунком, зараз Південна Корея для Кім Чен Ина є ворогом, "і хто б її не очолював – демократи чи праві – це не має значення, оскільки для нього це маргінальні режими, які мають бути знищені".

Північна і Південна Корея / Інфографіка: Главред

Ситуація у Південній Кореї - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причина рішення - політична криза, спричинена конфліктами між урядом і опозицією.

Пізніше, парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію про скасування воєнного стану. ЇЇ підтримали 190 депутатів з 190 присутніх.

За конституцією країни, президент зобов'язаний скасувати воєнний стан, якщо цього вимагає більшість парламентарів. Тому Юн Сок Йоль погодився скасувати введений ним воєнний стан. А 4 грудня до парламенту внесли пропозицію про імпічмент президенту.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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