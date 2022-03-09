Все необхідне для порятунку поранених, в тому числі операційний мікроскоп, вони привезли з собою.
До України прибули латвійські лікарі-професіонали для допомоги місцевим медикам рятувати поранених.
Як повідомляє МОЗ, латвійські хірурги вже через кілька днів організували додаткову операційну на базі однієї з клінік Національної академії медичних наук України. Вони надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу людям з вогнепальними пораненнями кінцівок.
"Лікарі-професіонали Мартінс Малзубріс з Ризького травматологічного госпіталю і госпіталю травматології та ортопедії і Олафс Ліберманіс з госпіталю травми прибули до Києва, щоб допомогти українським медикам у проведенні складних мікрохірургічних операцій поранених під час військової агресії РФ", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що все необхідне для порятунку поранених, в тому числі операційний мікроскоп, латвійські лікарі привезли з собою.
На даний момент вони разом з українськими колегами-травматологами провели надскладну 6-годинну операцію.
Нагадаємо, раніше сьогодні війська РФ завдали бомбового удару по лікарні в Маріуполі - зруйновані пологовий будинок і дитяче відділення.
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