До України прибули латвійські лікарі / УНІАН

До України прибули латвійські лікарі-професіонали для допомоги місцевим медикам рятувати поранених.

Як повідомляє МОЗ, латвійські хірурги вже через кілька днів організували додаткову операційну на базі однієї з клінік Національної академії медичних наук України. Вони надаватимуть високоспеціалізовану медичну допомогу людям з вогнепальними пораненнями кінцівок.

"Лікарі-професіонали Мартінс Малзубріс з Ризького травматологічного госпіталю і госпіталю травматології та ортопедії і Олафс Ліберманіс з госпіталю травми прибули до Києва, щоб допомогти українським медикам у проведенні складних мікрохірургічних операцій поранених під час військової агресії РФ", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що все необхідне для порятунку поранених, в тому числі операційний мікроскоп, латвійські лікарі привезли з собою.

На даний момент вони разом з українськими колегами-травматологами провели надскладну 6-годинну операцію.

Нагадаємо, раніше сьогодні війська РФ завдали бомбового удару по лікарні в Маріуполі - зруйновані пологовий будинок і дитяче відділення.

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