У Стамбулі снігопад: літаки стоять по 20 годин

Серед скасованих і авіарейси в Україну.
Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси. Це пов'язано з сильним снігопадом в країні.
Як повідомили у службі оперативного оповіщення компанії HelpDesk, за рішенням влади виконання рейсів зі Стамбула можливе тільки в "обмеженій кількості" через підготовлену смугу.
Напередодні виліт був припинений до 4 години ранку, пізніше-до 13 години за місцевим часом. Потім оголосили про скасування всіх рейсів і в Стамбул, і з нього.
"Наші рейси скасовані відповідно до рішення місцевої влади про обмеження польотів", - сказано в повідомленні.
Серед скасованих і авіарейси в Україну. Прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter, що дипломати взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, щоб забезпечити нагальні потреби пасажирів і якнайшвидше відновлення рейсів.
"Українські дипломати знаходяться в аеропорту Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови",-зазначив Ніколенко.
читайте такожЛетів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасіУ мережі з'явилися фото засніженого аеропорту, де літаки простоюють більше 20 годин.у Греції також йде сильний снігопад і ураган. Багато населених пунктів виявилися відрізаними від цивілізації, а транспортне сполучення заблоковано.
Читайте також:
- Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова
- США можуть відправити ближче до порогу Путіна тисячі військовослужбовців, військові кораблі і літаки-NYT
- "Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути Україну
- Летів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасі