У Стамбулі снігопад: літаки стоять по 20 годин

Літаки стоять по 20 годин / соцмережі

Авіакомпанія Turkish Airlines скасовує рейси. Це пов'язано з сильним снігопадом в країні.

Як повідомили у службі оперативного оповіщення компанії HelpDesk, за рішенням влади виконання рейсів зі Стамбула можливе тільки в "обмеженій кількості" через підготовлену смугу.

Напередодні виліт був припинений до 4 години ранку, пізніше-до 13 години за місцевим часом. Потім оголосили про скасування всіх рейсів і в Стамбул, і з нього.

"Наші рейси скасовані відповідно до рішення місцевої влади про обмеження польотів", - сказано в повідомленні.

Серед скасованих і авіарейси в Україну. Прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter, що дипломати взаємодіють з адміністрацією та авіаперевізниками, щоб забезпечити нагальні потреби пасажирів і якнайшвидше відновлення рейсів.

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"Українські дипломати знаходяться в аеропорту Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови",-зазначив Ніколенко.

читайте такожЛетів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасіУ мережі з'явилися фото засніженого аеропорту, де літаки простоюють більше 20 годин.

Нагадаємо, у Греції також йде сильний снігопад і ураган. Багато населених пунктів виявилися відрізаними від цивілізації, а транспортне сполучення заблоковано.

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