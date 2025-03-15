'Віяло пропозицій': філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березня

Головна відмінність від 2014-2015 та 2020 років – світ більше не сприймає Росію як "посередника", а визнає її агресором, зазначив Олександр Морозов.

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Трамп готовий уникати теми війни та агресії РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Ключові тези Морозова:

Трамп готовий уникати тем війни, агресії РФ та територіальних змін, натомість планує встановити перемир’я

Трамп пропонує Путіну віяло пропозицій про співпрацю

Тимчасове перемир'я дасть можливість для перепочинку Україні

Президент США Дональд Трамп має намір провести 17 березня переговори з лідером РФ Володимиром Путіним. Трамп фактично готовий залишити осторонь всі питання війни, не говорити про російську агресію та навіть не торкатися теми територіальних змін, натомість він пропонує Путіну просто укласти тимчасове перемир’я. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"В обмін на це Трамп пропонує Путіну віяло пропозицій про співпрацю. Може обговорюватися часткове зняття санкцій. Уже зараз за коментарями кремлівських Telegram-каналів можна помітити, що Кремль розраховує на скасування санкцій у нафтогазовому секторі", - зазначив він.

Морозов припустив, що також можливе обговорення співпраці щодо Арктики та інших "несподіваних спільних економічних співпраць". Навіть якщо Путін погодиться на припинення вогню, немає жодних гарантій, що воно триватиме довго.

"Якщо Путін навіть погодиться на режим припинення вогню, він може виявитися короткочасним - він не встоїть із різних причин. Ті режими сприяння, які Трамп створює Путіну, матимуть руйнівний вплив на всю світову політику і покажуть, що Сполучені Штати готові миритися з диктатором і автором кривавої війни, ідучи поверх санкцій на якісь економічні оборудки тощо", - наголосив філософ.

Морозов нагадав, що Росія вже порушувала подібні угоди. У липні 2020 року Україна та РФ підписали угоду про повне та всеосяжне припинення вогню, але через півтора року Кремль його зруйнував. У лютому 2022 року за тиждень до повномасштабного вторгнення Путін обіцяв Еммануелю Макрону дотримуватися Мінських угод, але незабаром розпочав агресію.

"Тимчасовий режим припинення вогню, з одного боку, сприятливий для України. Він вигідний і для Європи загалом, тому що навіть 30 днів перепочинку - це добре. Це створює можливості для подальших дипломатичних маневрів і спроб зміцнення режиму припинення вогню, а також дає Україні можливість перепочинку", - заявив Морозов.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Водночас філософ зауважив, що головна відмінність нинішньої ситуації від 2014-2015 та 2020 років – це визнання Кремля безпосереднім учасником війни. Якщо раніше Москва намагалася виступати "посередником" між Києвом та так званими "республіками", то зараз світова спільнота прямо називає Росію агресором.

"Припинення вогню, якщо його буде досягнуто, відбудеться в умовах, коли за спиною України стоїть потужний глобальний альянс підтримки з 60 країн. Цей альянс нікуди не подівся. Уся інфраструктура військової допомоги Україні в Європі залишається: формат "Рамштайн", логістичні центри в Польщі тощо", - додав Морозов.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про дії Путіна в разі перемир'я з Україною:

Переговори між США та РФ - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з перемир’ям "йде добре", а більше деталей з’явиться 17 березня. В інтерв’ю Шеріл Еткіссон він повідомив, що США мають угоду з Україною та прагнуть домовленості з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між США та Росією можуть відбутися у понеділок, 17 березня. Також він нагадав, що 17 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, натякаючи на символічність цієї дати.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що США отримали обнадійливі сигнали після переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, тепер питання припинення вогню залежить від Росії.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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