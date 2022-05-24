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У США пропонують вилучити з обігу купюри в $100: хочуть збанкрутувати росіян

24 травня 2022, 04:08

Експерти вважають, що таке рішення може призвести до масштабних втрат росіян, які в більшості випадків зберігають свої заощадження в цих купюрах.

долар
У США пропонують прибрати з обігу купюри в 100 доларів / Reuters

США розглядають можливість вилучення з обороту купюри в $100. Це може обнулити накопичення росіян. З такою пропозицією виступив один із співробітників експертної групи Американського Інституту Гувера Марк Куналакіс, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними Інституту, більшість жителів РФ зберігають свої заощадження саме в цих купюрах.

Експерт вважає, що таке рішення допоможе західним санкціям боротися проти Росії.

"Більшість росіян не постраждали від західних санкцій, але є одна річ, яку Міністерство фінансів США може зробити, щоб чинити реальний політичний тиск на Володимира Путіна – негайно припинити обіг і використання 100-доларових банкнот в РФ", — сказав експерт.

Згідно з дослідженням, частину свого доходу росіяни витрачають на скупку долара. До початку вторгнення в Україну у громадян РФ було заощаджень на загальну суму близько 74,6 млрд доларів. Виведення з обігу купюр у 100 доларів може привести до масштабних втрат росіян.

До речі, можна припустити, що багато українців також зберігають свої заощадження в купюрах $100.

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Нагадаємо, ЄС відключив від SWIFT російські банки і забороняє передавати в Росію банкноти євро. Від міжбанківської системи платежів відключили банки ВТБ, "Росія", "Открытие", Новікомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЕБ.РФ - всі вони раніше потрапили під санкції.

Прогноз курсу долара в Україні

В Україні курс долара на чорному ринку продовжив зростання. У неділю, 22 травня, він переступив позначку в 38 гривень.

Голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова вважає, що для вирівнювання ситуації необхідно 2-3 тижні, проте вже через близько 10 днів в Україні можна буде спостерігати нормалізацію курсу, що призведе до того, що вартість валюти на білому і сірому ринках стане приблизно однаковою. Очікується, що курс долара закріпитися на рівні 34-36 грн.

Вона підкреслила, що рішення НБУ зняти частину обмежень з курсу пов'язане з необхідністю попередити таке явище, як "валютний туризм", коли українці виїжджали за кордон, міняли там свої заощадження на долари, а потім поверталися в Україну і продавали його по 35-36 гривень.

Інші новини:

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