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Буде як в СРСР і Північній Кореї: економіст описав майбутнє росіян після оголошення дефолту

24 квітня 2022, 01:37

У російської влади є два варіанти дій. Згідно одного з них, дефолту в травні 2022 року можна було б уникнути.

Росія, СРСР, прапор
Життя пересічного росіянина після дефолту буде близьке за своїми стандартами до того, що відбувалося в СРСР / norg-norg.livejournal.com

Дефолт за російськими зобов'язаннями може бути оголошений 4 травня в тому випадку, якщо російська влада не зможе здійснити платежі за своїми зобов'язаннями в доларах.

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов назвав два варіанти дій, які є у російської влади.

Перший варіант - попри спробу зобразити ситуацію, в якій нібито російськими рублями можна розплачуватися за доларовими зобов'язаннями, все ж таки заплатити доларами, які, попри заморожування частини валютних резервів, у Центробанку Росії та російського міністерства фінансів все ще є.

"Якщо російська влада так і зробить, то дефолту в травні 2022 року не буде", - сказав Ілларіонов під час чату на Главреді.

Другий варіант дій - Кремль спробує наполягати на оплаті своїх зобов'язань рублями. У цьому випадку Росія дійсно буде оголошена банкрутом.

"Тоді може виникнути ситуація перехресного дефолту. Це означає, що будь-який кредитор, перед яким є заборгованість з боку або російської держави, або російських юридичних осіб, може зажадати дострокового погашення цих зобов'язань. Зрозуміло, що в такому випадку ані у російської держави, ані у російських комерційних організацій не вистачить коштів для погашення своєї заборгованості. У цьому випадку Росія та російські компанії будуть оголошені банкрутами, принаймні, ті з них, які не зможуть здійснити такі платежі. І це означатиме повну ізоляцію Росії від будь-яких міжнародних кредитних відносин до відновлення кредитоспроможності Росії", - пояснив експерт.

Що буде з курсом рубля

Що стосується курсу рубля по відношенню до долара, то, за словами Іларіонова, останнім часом, цей курс штучно підтримується Центральним банком РФ за допомогою найжорстокішого регулювання і помірних інтервенцій на ринку.

"Іншими словами, офіційний курс буде зберігатися на близькому до того штучного рівня, який ми бачимо сьогодні. Однак отримати долари або будь-яку іншу іноземну валюту фізично буде неможливо. У цьому сенсі Росія повернеться в стан колишнього Радянського Союзу, коли в газеті Известия публікувався курс радянського рубля – 66 копійок за долар, ось тільки отримати цей долар або євро, або іншу валюту буде неможливо", - сказав президент Інституту економічного аналізу.

За словами Іларіонова, життя пересічного росіянина після дефолту буде близьке за своїми стандартами до того, що відбувалося в Радянському Союзі та з тенденцією наближення до того, що спостерігається зараз в Північній Кореї.

Як повідомляв Главред, глава ВТБ Банку Андрій Костін вважає, що у зв'язку з санкціями Заходу Росія може зіткнутися з дефолтом за державним боргом. Іноземні інвестори напевно об'єднаються, подадуть позов і вимагатимуть свої гроші. Російські компанії та держава більше не зможуть брати кредити в західних країнах. Кредити з Китаю будуть дорожчими.

В агентстві Bloomberg вважають, що дефолт Росії через запроваджені проти країни жорсткі санкції за напад на Україну фактично неминучий. Це перший зовнішній дефолт з 1917 року, з часів Жовтневого перевороту.

Інші новини:

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