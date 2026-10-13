Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

Дональд Трамп переконаний, що для укладення угоди про припинення вогню мають зустрітися Володимир Зеленський та Володимир Путін.

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Дональд Трамп оцінив кроки щодо досягнення перемир’я в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, скріншот

Головне із заяв Трампа:

Порушення режиму припинення вогню були з обох сторін

Для досягнення угоди мають зустрітися Зеленський і Путін

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з оголошеним ним раніше "енергетичним перемир’ям" між Україною та РФ.

Він також прокоментував інформацію про те, що РФ одразу ж порушила оголошене ним припинення вогню. "Порушення були з обох сторін", – сказав журналістам президент США.

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Глава Білого дому також відповів на запитання про те, що Україна та РФ заявляли, що не досягли угоди про припинення вогню.

"Вони досягли угоди. Ви знаєте, чому? Тому що я сказав: „Ви повинні погодитися". Ось чому", – відповів Трамп.

При цьому він також прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський підтримує його пропозицію щодо припинення вогню в енергетичній сфері, а диктатор Володимир Путін – ні.

"Я думаю, що вони обоє її підтримують… Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно переконати Зеленського теж захотіти укласти угоду. Гадаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити. Але ми змусимо їх укласти угоду", – сказав президент США.

За його словами, Путін нібито більше хоче укласти угоду, ніж Зеленський, повідомляє Clash Report.

Трамп також переконаний, що для досягнення угоди про припинення вогню мають зустрітися Зеленський і Путін.

"Зеленський і Путін мають зустрітися й покласти край війні", – додав президент США.

Зеленський висловився щодо можливості енергетичного перемир’я з РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку пропозиції американського лідера Дональда Трампа щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Він заявив, що Київ готовий відмовитися від ударів по відповідних об’єктах на території Росії, розраховуючи на аналогічні дії з боку Москви.

Раніше Зеленський висунув головну умову енергетичного перемир’я. Президент наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

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