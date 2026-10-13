Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

Олексій Тесля
13 жовтня 2026, 01:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Дональд Трамп переконаний, що для укладення угоди про припинення вогню мають зустрітися Володимир Зеленський та Володимир Путін.
Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського
Дональд Трамп оцінив кроки щодо досягнення перемир’я в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, скріншот

Головне із заяв Трампа:

  • Порушення режиму припинення вогню були з обох сторін
  • Для досягнення угоди мають зустрітися Зеленський і Путін

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з оголошеним ним раніше "енергетичним перемир’ям" між Україною та РФ.

Він також прокоментував інформацію про те, що РФ одразу ж порушила оголошене ним припинення вогню. "Порушення були з обох сторін", – сказав журналістам президент США.

відео дня

Глава Білого дому також відповів на запитання про те, що Україна та РФ заявляли, що не досягли угоди про припинення вогню.

"Вони досягли угоди. Ви знаєте, чому? Тому що я сказав: „Ви повинні погодитися". Ось чому", – відповів Трамп.

При цьому він також прокоментував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський підтримує його пропозицію щодо припинення вогню в енергетичній сфері, а диктатор Володимир Путін – ні.

"Я думаю, що вони обоє її підтримують… Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, і нам потрібно переконати Зеленського теж захотіти укласти угоду. Гадаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити. Але ми змусимо їх укласти угоду", – сказав президент США.

За його словами, Путін нібито більше хоче укласти угоду, ніж Зеленський, повідомляє Clash Report.

Трамп також переконаний, що для досягнення угоди про припинення вогню мають зустрітися Зеленський і Путін.

"Зеленський і Путін мають зустрітися й покласти край війні", – додав президент США.

Зеленський висловився щодо можливості енергетичного перемир’я з РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку пропозиції американського лідера Дональда Трампа щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Він заявив, що Київ готовий відмовитися від ударів по відповідних об’єктах на території Росії, розраховуючи на аналогічні дії з боку Москви.

Раніше Зеленський висунув головну умову енергетичного перемир’я. Президент наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

Читайте також:

Про ресурс: Clash Report

Clash Report - це великий міжнародний агрегатор військових новин, OSINT-контенту та аналітики щодо локальних конфліктів.

Проєкт найбільш активний у X (Twitter) та Telegram. Ресурс позиціонує себе як незалежну платформу з оперативною інформацією із зон бойових дій.

Згідно з дослідженнями аналітичних центрів (зокрема, Foundation for Defense of Democracies) та військових експертів, Clash Report тісно пов’язаний із турецьким медіапростором та структурами, наближеними до оборонно-промислового комплексу Туреччини. У редакції працюють колишні турецькі журналісти.

Проєкт набув широкої популярності під час війни в Нагірному Карабаху (2020) та на ранніх етапах повномасштабної війни в Україні, масово публікуючи кадри роботи турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дональд Трамп війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

01:53Світ
Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

00:53Регіони
У Харкові від удару РФ склався підʼїзд п'ятиповерхівки: людей шукають під завалами

У Харкові від удару РФ склався підʼїзд п'ятиповерхівки: людей шукають під завалами

22:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю: коли почнеться 5-бальний шторм

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю: коли почнеться 5-бальний шторм

Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня: Овнам - процвітання, Тельцям - гість

Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня: Овнам - процвітання, Тельцям - гість

Стануть магнітом для грошей: які знаки зодіаку ось-ось притягнуть багатство

Стануть магнітом для грошей: які знаки зодіаку ось-ось притягнуть багатство

Останні новини

02:22

Вершкове масло буде м’яким і свіжим значно довше: куди його покласти

01:53

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

00:53

Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

12 жовтня, понеділок
23:57

США можуть "відрізати" Київ від даних із запуску ракет: що кажуть у Зеленського

23:10

Камілла поскаржилася на Карла III: як король дратує дружину перед сном

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
23:03

Один метод утеплення загрожує серйозною шкодою: у чому прихована небезпекаВідео

22:59

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

22:58

У Харкові від удару РФ склався підʼїзд п'ятиповерхівки: людей шукають під завалами

22:21

Росія атакує Київ балістикою: у столиці прогриміли вибухи – що відомо

Реклама
22:11

Потужний удар FP-7: з'явилися деталі першого застосування балістики по РФ

22:00

"Ловелас": дівчина Цимбалюка розповіла, яким він є насправді

21:57

Трамп захищає угоду з Путіним й переводить стрілки на ЄС: Мерц різко відповів

21:34

Потрібен Кондратюк: продюсер розповів, що завадило кар’єрі Козловського

21:10

Тест на IQ: потрібно знайти єдину чотирилисту конюшину за 37 секунд

21:06

"Найсильніші позиції за довгий час": Зеленський розповів про успіхи ЗСУ

20:59

У НАТО спрогнозували агресію Кремля та розкрили план розгрому РФ

20:01

В Україні збільшили обсяг відключень світла: графіки на 13 жовтня

19:53

Дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула жінка, є постраждалі

19:53

У пралці знайшли одну приховану функцію: як запустити й на що впливаєВідео

19:52

P. Diddy отримав поранення у в'язниці: репера терміново доправили до лікарні

Реклама
19:42

Не "барахолка" і не "блошиний ринок": як правильно сказати українською

19:34

Росіяни намагаються проникнути у важливе місто: комбат розкрив тактику ворога

19:10

Невзлін розкрив головний підступ "енергетичного перемир’я" Трампа та ПутінаПогляд

19:09

Радянська влада вирізала цілі сторінки з праць Вернадського: що саме її лякалоВідео

18:50

Скасування санкцій проти РФ: з'явився прогноз нової змови Трампа з Путіним

18:48

У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата

18:47

"Це була відповідь Путіна": Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

18:45

Пліснява псує вигляд будинку: як швидко очистити фасад копійчаним засобомВідео

18:42

Головна помилка дачників: названо місця, де дерева стають проблемоюВідео

18:22

Піна не врятує від мишей: експерти пояснили, як захистити гараж із настанням холодів

18:08

"Завершили стосунки": скандальна Maruv раптово розлучилася після 14 років шлюбу

18:03

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плямВідео

18:02

Досвідчені господині чіпляють на край каструлі прищіпку - для чого

18:02

Росія атакувала Вінницю: у соцмережах пишуть про влучання у фабрику Roshen

17:33

Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

17:33

"Час згаяно": політолог сказав, чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ

17:22

Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

17:13

Навіщо восени накривати грядки картоном: що станеться з бур’янами до весни

17:03

"Сторінок Playboy жителька" Астаф'єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі

16:47

Удари по енергетиці триватимуть до зими: що може змусити РФ піти на перемир’я

Реклама
16:27

"Ремонт квартир у Києві недорого": за які помилки Google блокує профіль компанії

16:26

Зацвітуть пишніше, ніж торік: які три рослини треба обрізати в жовтні

16:24

Перекопувати чи ні: що робити з гірчицею восени, щоб навесні ґрунт був пухкимВідео

16:15

Як вибирати пальто на осінь 2026: блогерка дала просту інструкціюВідео

16:04

Душова шторка вкрилася жовтизною та пліснявою: як повернути їй охайний виглядВідео

16:01

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль

16:01

Долар різко злетів угору, а євро подешевшав: курс валют на 13 жовтня

15:28

Навіть застарілий жир відпаде сам: як очистити мікрохвильовку за кілька хвилин

15:25

В Україні можуть змінити правила бронювання: кого торкнуться нововведення

15:22

Школи Києва змінять формат навчання: яка умова переходу на дистанційку

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти