У Росії пригрозили світу ядерною війною, але відразу "дали задню" / скріншот

У Росії загрожують миру ядерною війною. Гендиректор "Роскосмосу" Рагозін, який не може впоратися з Ілоном Маском в Twitter, прешел до погроз на адресу країн НАТО.

За словами Рагозіна, країни Альянсу Росія нібито може знищити за півгодини, але допустити початку ядерної війни не можна, тому що гендиректора "Роскосмосу" турбує, що тоді буде з нашою землею.

"Ми не повинні її допустити, оскільки наслідки обміну ядерними ударами позначаться на стані нашої землі. Тому нам доведеться перемагати цього найсильнішого в економічному і військовому відношенні ворога звичайними збройними засобами. Така перемога можлива при повній солідарності всієї країни з армією, при мобілізації економіки держави, при перекладі оборонно-промислового комплексу і пов'язаних з ним індустріальних галузей Росії на військові рейки. І це потрібно робити негайно", - написав Рогозін.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

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