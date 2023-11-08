Цьогоріч кліматологи зафіксували низку температурних рекордів.

https://glavred.net/world/v-shage-ot-rekorda-2023-god-mozhet-stat-samym-teplym-za-poslednie-125-tysyach-let-klimatologi-10515067.html Посилання скопійоване

2023 рік стане найспекотнішим за 125 000 років / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

2023 рік може стати найтеплішим за останні 125 тисяч років. У своєму останньому звіті кліматологи зафіксували ряд температурних рекордів, що свідчать про підвищення температури на Землі. Про це повідомили науковці Служби зміни клімату Європейського Союзу "Коперник".

За даними кліматологів, цього року було зафіксовано низку температурних рекордів. У різні періоди 2023 року встановили кілька рекордів температури, у тому числі у жовтні, коли температура побила попередній рекорд 2019 року. Вона перевищила минулий рекорд на 0,4 °.

"Рекорд було побито на 0,4°C, що є величезним відривом", - зауважила заступниця директора Служби Саманта Берджесс.

відео дня

Вона також назвала жовтневу температурну аномалію "дуже екстремальною".

Загалом, результати температурних рекордів і досліджень показують, що 2023 рік імовірно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. Попередній рекорд був 2016 року – у рік Ель-Ніньо.

"За спільними зусиллями кліматологів, включаючи Міжурядову групу експертів зі зміни клімату ЄС, ми приходимо до висновку, що 2023 рік є найтеплішим роком за останні 125 000 років", - підсумувала Берджесс.

Явище Ель-Ніньйо

Цьогорічне підвищення температури також пов'язано з кліматичним явищем Ель-Ніньйо, що спостерігався як у 2016 році, так і цьогоріч. Ель-Ніньйо визначається різким підвищенням температури води в східній частині Тихого океану.

Майкл Манн, кліматолог з Університету Пенсільванії, сказав: "Більшість років Ель-Ніньо зараз є рекордсменами, тому що глобальне тепло Ель-Ніньо сумується із постійним потеплінням, спричиненм людиною".

Єдиний інший раз, коли температурний рекорд було побито з таким великим відривом, був вересень 2023 року.

Погода в Україні

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру попередила, що українці можуть відчути серйозне похолодання вже незабаром. Вона назвала дати, коли температура повітря відчутно знизиться та у Карпатах налетить сніг. В інших регіонах нашої держави до 15 листопада снігу не прогнозується.

Також, погода в Україні впродовж цього тижня обіцяє бути нестійкою та вкрай аномальною для листопада. Прогноз передбачає велику кількість опадів, а також температурні показники, які виходять за межі звичних для цього місяця. Дощі та грози будуть частими гостями на погодній картині протягом цього періоду.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.