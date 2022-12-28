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У російській глибинці п'яний сержант до смерті забив капітана

28 грудня 2022, 14:24
Російські вояки-забіяки навіть не доїхали до фронту і влаштували п'яну розбірку між собою.
Солдат, горілка
У російській глибинці п'яний сержант до смерті забив капітана / колаж фото https://ua.depositphotos.com

У російській глибинці, в Челябінській області (в районі Уральських гір) країни-агресора, Росії, п'яний військовослужбовець армії окупантів до смерті забив командира. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався ще 23 грудня. Нібито нетверезий старший сержант напав на капітана − прямо в купе штабного вагона військового поїзда в районі станції Місяш.

Як пишуть журналісти, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацією. Від отриманих травм офіцер помер на місці.

За фактом події порушили кримінальну справу. Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

28 грудня Магнітогорський гарнізонний військовий суд узяв його під варту на два місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир.

До того стало відомо - з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 втекли російських військових розповіла голова фонду "Русь, яка сидить" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.

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