У Росії погрожують ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні

Марія Захарова / pixabay, reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ідея передачі Україні ядерної зброї може загрожувати Польщі.

Як заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, польські політики "проявляють екстремістську ідеологію, поширюють ненависть, розпалюють конфлікти".

Вона також заявила, що Польща нібито погрожує порушити режим нерозповсюдження ядерної зброї.

"Але найголовніше - вони ставлять під удар польський народ, який втягують в ядерний переділ світу", - додала Захарова.

Раніше депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія може застосувати ядерну тактичну зброю. За словами гаранта, світові політики вже готуються до такого можливого сценарію. Загрози Москви можуть призвести до появи нових ядерних держав.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путіна відсторонить від влади "саме життя", а Росію в недалекому майбутньому очікує розпад. Як вважає чиновник, Росію потрібно повністю роззброїти, щоб вона нікому не загрожувала. Йдеться, в тому числі, про позбавлення ядерної зброї.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що загроза ядерного удару з боку Росії присутня. Однак якщо Росія, яка визнає те, що ядерна війна не буде виграшною, піде на такий крок, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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