У Росії знову палає: в Уренгорі горить одне з найбільших в світі газове родовище

На місці події стався розрив труби діаметром 1,4 метра.
У Росії спалахнула пожежа на одному з найбільших у світі газових родовищ. Там розірвався трубопровід. Про це повідомляє російське видання Octagon.
Пожежа сталася в Ямало-Німецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища. Там стався розрив труби діаметром 1,4 метра.
Аварія сталася на ділянці "Газпром видобуток Уренгой". У компанії стверджують, що вже все виправили.
"Пожежу вже локалізовано. Робота ведеться в штатному режимі", - заявили у компанії.
Слід зазначити, що на уренгойському родовищі зберігаються запаси до 10 трлн кубічних метрів газу.
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Нагадаємо, в центрі Москви невідомий чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і запалювалася. Його почали розшукувати правоохоронці.
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