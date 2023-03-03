У Росії пройшов онлайн-референдум за незалежність п'яти регіонів: результати приголомшують

Більшість з опитаних підтримали незалежність Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані.

У Росії пройшов референдум за незалежність п'яти регіонів / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

У лютому відразу в п’яти регіонах Росії відбулися онлайн-референдуми щодо відокремлення від Російської Федерації. Організатори цих референдумів заявили про свій намір надати легітимності отриманим результатам. Про це йдеться на сайті, створеному організаторами.

Як зазначається, голосування проходили в Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Референдум проходив з 16 по 28 лютого. Участь у ньому взяли щонайменше 5,6 мільйона осіб.

Результати вийшли такими:

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Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти;

Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти;

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти;

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти;

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

"Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік", - йдеться у повідомленні.

Попереду, як зазначили організатори, багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.

Розвал Російської Федерації

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