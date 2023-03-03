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У Росії пройшов онлайн-референдум за незалежність п'яти регіонів: результати приголомшують

3 березня 2023, 19:05
Більшість з опитаних підтримали незалежність Кенігсбергу, Інгрії, Уралу, Сибіру та Кубані.
Владимир Путин, Россия, распад России
У Росії пройшов референдум за незалежність п'яти регіонів / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

У лютому відразу в п’яти регіонах Росії відбулися онлайн-референдуми щодо відокремлення від Російської Федерації. Організатори цих референдумів заявили про свій намір надати легітимності отриманим результатам. Про це йдеться на сайті, створеному організаторами.

Як зазначається, голосування проходили в Кенігсберзі (Калінінград та область), Інгрії (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та на Уралі. Референдум проходив з 16 по 28 лютого. Участь у ньому взяли щонайменше 5,6 мільйона осіб.

Результати вийшли такими:

відео дня
  • Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти;
  • Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти;
  • Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти;
  • Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти;
  • Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

"Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік", - йдеться у повідомленні.

Попереду, як зазначили організатори, багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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