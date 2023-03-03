'Достатньо зрозуміла тактика': Подоляк пояснив, навіщо РФ створює медійний шум навколо Бахмута

На думку політика, вплив російської пропаганди на українське суспільство не є головним фактором, адже українці мають власні думки та впевнені в своїх силах.

Подоляк пояснив, навіщо РФ створює медійний шум навколо Бахмута / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Російські загарбники, які не здатні фізично захопити місто Бахмут на Донеччині, застосовують інформаційні операції з метою дискредитації Збройних сил України. Окрім того, окупанти хочуть спровокувати панічні настрої серед українців та нашої армії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає ТСН.ua.

"Вони взагалі хочуть іти за наступним тактичним планом: знизити інтенсивність вогню, трохи просунутися вперед, отримати певну перемогу, забрати якийсь знищений населений пункт, а потім знизити інтенсивність вогню, провести багато інформаційних дискредитаційних програм не тільки в Україні, але й на Заході, а потім пересісти в затяжний переговорний процес. Це достатньо зрозуміла тактика", - розповів Подоляк.

На думку політика, вплив російської пропаганди на українське суспільство не є головним фактором, адже українці мають власні думки та впевнені в своїх силах. Він також підкреслив, що українці є непередбачуваними в хорошому сенсі слова, тому жодні програми не зможуть вплинути на їхні рішення.

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"Ми розуміємо, що нам дійсно тяжко, є певний дефіцит ресурсів, Росія сьогодні накопичила весь свій залишковий ресурс. Єдине, що в них залишиться, це безкінечна мобілізація. Але якщо ми отримаємо більше снарядів, то зможемо просто їх відсунути від передових позицій, мінімізувати наші втрати і суттєво проріджувати їхні наступальні ряди. Я думаю, що на нас не стільки впливає російська пропаганда, скільки ми самі любимо один з одним обговорювати, як треба і не треба воювати. Ми непередбачувані в хорошому сенсі цього слова. Тому з нами за допомогою якихось програм ніхто не справиться, бо нікому не зрозуміло, як думаємо ми", - запевнив радник керівника ОП.

РФ активізувала інформкампанію навколо оборони Бахмута

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових.

За її словами, загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення. Проте це не так. Маляр підкреслила, що рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

Також Маляр підкреслила, що росіяни з метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.

Окрім того, нещодавно Центр стратегічних комунікацій повідомив, що російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті. Так, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів.

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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