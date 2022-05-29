У Росії почалася істерика через надання Україні систем MLRS – ОП/ Crown copyright, Офіс президента

Після того, як Сполучені Штати прийняли рішення надати Україні пускові установки MLRS, в Росії почалася істерика.

На це звернув увагу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, про що він написав у Telegram. За його словами, це означає, що західні партнери України рухаються у правильному напрямку, і тому він закликав їх не зупинятися.

Подоляк нагадав, що сама Росія застосовує в Україні різноманітні види зброї, взагалі "не стримуючи себе у їхньому різноманітті".

"Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція". Застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км", – зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни готові застосувати і тактичну ядерну зброю, і хімічне озброєння. А при цьому РФ не хоче, щоб Україні постачали важке озброєння, адже тоді Українська держава надаватиме відсіч ворогам ще ефективніше.

Радник голови ОП зазначив, що в Росії почалася істерика, як тільки там дізналися, що Україна отримає від США реактивні системи залпового вогню MLRS, дальність вогневого ураження яких понад 100 кілометрів.

"Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати", – пише Подоляк.

За його словами, це означає, що армія РФ здатна воювати лише проти беззбройних мирних громадян.

Радник очільника ОП додав: оскільки в РФ зараз істерика щодо двох питань – запроваджених проти них санкцій і надання Україні MLRS – це означає, що саме ці кроки дуже ефективні.

Україна може отримати РСЗВ MLRS

Раніше повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS. Вони можуть увійти до нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Експерти вважають, що надання Києву такої зброї може призвести до перелому на війні Росії проти України і суттєво вплинути на подальший розвиток подій на фронтах. Українській армії потрібні такі РСЗВ терміново і в оптимальних для потреб ЗСУ обсягах.

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