У Росії дрон скинув фугас біля пункту митниці: під удар потрапили три співробітники ФСБ - журналіст

Безпілотник завдав удару поряд з митним пунктом у Брянській області/ Скріншот Telegram-канал Ореста Сохара

У Брянській області Росія безпілотник завдав удару поруч з митним складом, де зберігаються боєприпаси російських військ. Дрон скинув фугас, який потрапив по співробітниках ФСБ. Про це повідомив український журналіст Орест Сохар.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що на території Росії, у Брянській області, поруч з митним складом, де зберігаються боєприпаси для російських військ, було скинуто фугас. Снаряд влучив по співробітниках ФСБ.

"Про це мені повідомили читачі каналу, як доказ надіславши відео. Підтвердження цьому хлопку знайшов у місцевому каналі "Підслухано Брянськ", який повідомляє щонайменше про одного 200-го", - підкреслив Сохар у повідомленні.

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